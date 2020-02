Một tháng trước Hội nghị các nhà phát triển trò chơi điện tử (GDC) 2020, Facebook, Sony đã tuyên bố không tham sự do lo ngại về dịch bệnh Covid-19.

"Vì vấn đề sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, các đối tác phát triển và cộng đồng GDC, Facebook sẽ không tham dự Hội nghị phát triển trò chơi năm nay", Business Insider dẫn lời phát ngôn viên của Facebook về việc công ty huỷ kế hoạch tham gia Hội nghị các nhà phát triển trò chơi điện từ năm 2020.

Trước đó Oculus, công ty con của Facebook đã lên kế hoạch tài trợ cho nhiều hội thảo, hội nghị tại sự kiện. Giờ họ đang tìm cách để chuyển sang các chương trình video, hỏi đáp trực tuyến và tổ chức các cuộc họp từ xa với đối tác.

Cùng thời điểm, Sony cũng đưa ra thông báo chính thức về việc rút khỏi sự kiện về game lớn nhất trong năm. "Chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn là không tham gia GDC năm nay do mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến Covid-19", thông báo viết.

Sony là một trong những tên tuổi được mong chờ nhất tại GDC 2020 với mẫu PlayStation 5 đã tuyên bố rút khỏi sự kiện năm nay. Ảnh: Liveatpc.

Sony nói đây là lựa chọn tốt nhất của họ. Sức khoẻ và sự an toàn của nhân sự toàn cầu là ưu tiên trước mắt của công ty. Vài ngày trước, Sony cũng tuyên bố sẽ không tham dự sự kiện PAX East (Penny Arcade Expo) tổ chức tại Boston, Massachusetts, Mỹ, do lo ngại về dịch bệnh corona.

Mặc dù vắng bóng hai ông lớn trong làng game, GDC 2020 vẫn tiếp tục. Đại diện ban tổ chức cho biết họ đang theo dõi sự phát triển của Covid-19 và luôn coi trọng sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. GDC đã áp dụng các biện pháp tăng cường tại chỗ để phòng ngừa dịch bệnh theo luật kiểm dịch nghiêm ngặt do chính phủ Mỹ và hướng dẫn của Bộ Y tế Công cộng, WHO.

GDC 2020 dự kiến diễn ra từ 16 đến 20/3 tại Trung tâm Moscone của San Francisco, Mỹ. Đây là sự kiện thường niên, thu hút hàng nghìn nhà phát triển game video từ khắp nơi trên thế giới. Trước đó không lâu, Triển lãm Di động toàn cầu, MWC 2020 cũng bị huỷ do sự bùng phát của covid-19.

Khương Nha (theo Businessinsider)