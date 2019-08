FTC đang tìm hiểu cách Facebook "dập tắt" khả năng cạnh tranh của Instagram và WhatsApp trước khi mua lại hai nền tảng này.

Theo Wall Street Journal, động thái trên là một phần trong cuộc điều tra chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) nhằm vào mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Facebook đang gặp nhiều rắc rối khi bị chính phủ Mỹ điều tra về quyền riêng tư. Ảnh: Engadget.

Trong báo cáo mới nhất, Facebook thừa nhận đang bị FTC điều tra. Tuy nhiên, công ty từ chối đề cập chi tiết, ngoài vấn đề "phải làm" với các lĩnh vực của mạng xã hội, như quảng cáo kỹ thuật số, ứng dụng di động và ứng dụng trực tuyến. Khi được Engadget đề cập đến việc mua bán giữa Facebook với Instagram và WhatsApp, đại diện mạng xã hội từ chối bình luận.

Mới đây, một hacker đã phát hiện tên ứng dụng Instagram và WhatsApp không còn đứng riêng. Thay vào đó, chúng sẽ được gọi là "Instagram from Facebook" và "WhatsApp from Facebook" trong tương lai gần. Theo các nhà phân tích, động thái này nhằm đối phó cáo buộc của FTC về độc quyền, khi công ty của Mark Zuckerberg bị cho là cố gắng thâu tóm Instagram cùng WhatsApp khi hai ứng dụng này còn non trẻ để tránh bị cạnh tranh trong tương lai.

Facebook được cho là đã mua tới 90 công ty trong những năm qua, trong đó có Instagram (2012) và WhatsApp (2014). Thương vụ Instagram có giá 1 tỷ USD, trong khi WhatsApp lên tới 12 tỷ USD cổ phiếu Facebook và 4 tỷ USD tiền mặt.

Trước đó, FTC đã đưa ra khoản tiền phạt 5 tỷ USD đối với Facebook sau một năm điều tra về vấn đề bảo mật và bê bối Cambridge Analytica. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng hình phạt trên không đủ sức răn đe với Facebook. Thực tế, hình phạt khiến giá cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới tăng nhẹ sau đó.

Bảo Lâm (theo Engadget)