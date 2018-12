Facebook Quỳnh Đặng cho biết tài khoản của mình từng đạt 3 triệu người theo dõi nhưng khi kiểm tra vào hôm 19/11 thì thấy chỉ còn gần 35.000 người. Thành viên này cho biết: "Có thể Facebook bắt đầu xóa sub (người theo dõi ảo), bởi trước đây mình có dùng một số thủ thuật để tăng lượng follower".

Nhiều thành viên Facebook ở Việt Nam cho biết bị giảm lượng người theo dõi.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng Facebook khác ở Việt Nam cũng nói họ bị giảm hoặc thấy những tài khoản khác mất đi đáng kể lượt người theo dõi. "Vừa kiểm tra, đúng là những người có sub ảo bị triệt sạch", thành viên Thành Nguyễn chia sẻ. "Từ nay, không ít bạn sẽ hết đường 'sống ảo' rồi".

Sub (viết tắt của subscriber) là từ được nhiều người am hiểu về Facebook dùng để gọi số người theo dõi (follower) trên mạng xã hội này. Theo anh Phan Văn Hội, một người làm lĩnh vực Facebook Marketing, một số người quan niệm lượng sub cao đồng nghĩa với tài khoản nổi tiếng, hay đơn là giản nhìn cho đẹp nên thích tăng sub,

"Trước đây, tài khoản có nhiều sub thì mới có thêm một số tính năng, chẳng hạn ai thu hút từ 10.000 sub mới có thể trả lời bình luận theo dạng cành cây (reply comment - hiện đã phổ cập cho tất cả tài khoản). Cũng có không ít người thích 'sống ảo' bằng lượng follower 'khủng' nên dùng thủ thuật để tăng sub ảo. Ngoài ra, còn có tài khoản tăng sub để thuận tiện cho việc bán hàng trên mạng", anh Hội giải thích.

Việc loại bỏ sub ảo có thể là động thái mạnh tay của Facebook nhằm tạo ra môi trường mạng xã hội sạch hơn. Trong khi đó, các tài khoản Facebook có lượng follower "thật" không bị ảnh hưởng.

Tháng 3/2015, mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng tiến hành chiến dịch dọn dẹp "like ảo" trên các fanpage. Đến 11/2016, Facebook "tuyên chiến" với các thông tin giả mạo sau sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ.

Xem thêm:

> "Like dạo" trên Facebook nguy hiểm thế nào

> Hoàn hảo trên Facebook, căng thẳng ngoài đời thực

Bảo Anh