Galaxy Watch Active 2 với tính năng đo điện tâm đồ, phát hiện bị ngã... có thể được ra mắt cùng Galaxy Note10.

Sau một số hình trên tay, đồng hồ thông minh thế hệ mới của Samsung tiếp tục lộ ảnh báo chí thông qua trang AndroidHeadlines. Galaxy Watch Active 2 lộ ảnh với phiên bản màu đen, đi kèm dây da, trong khi dây mặc định của Watch Active là silicon.

Ảnh rò rỉ Galaxy Watch Active 2.

Mặt tròn, không có vòng xoay, khung kim loại là thiết kế tiếp tục được Samsung áp dụng cho Watch Active 2. Tuy nhiên, nút nguồn của phiên bản mới được cách điệu với một đường màu đỏ. Trên Watch Series 4, Apple sử dụng chi tiết này để phân biệt giữa bản LTE với bản GPS và Samsung có thể làm tương tự.

Nguồn tin nói rằng Watch Active 2 sẽ hỗ trợ đo điện tâm đồ (ECG) với ứng dụng mặc định, phát hiện khi người dùng bị ngã và gửi thông báo tới người thân. Ngoài ra, đồng hồ có thể hỗ trợ đo các chỉ số sức khỏe khác, bao gồm tỷ lệ mỡ cơ thể.

Về phần mềm, Watch Active 2 sẽ chạy Tizen OS do Samsung phát triển với giao diện One UI 1.5 cải tiến, trong khi Watch Active hiện tại là One UI 1.0. Phiên bản LTE sẽ có pin 340 mAh trong khi bản chỉ Wi-Fi pin 237 mAh. Đồng hồ có tùy chọn kích thước 40 và 44 mm.

Các tin rò rỉ trước đó nói rằng Samsung sẽ giới thiệu đồng hồ mới ngày 7/8 cùng với sự xuất hiện của Galaxy Note 10 trong sự kiện tại Mỹ. Tuy nhiên, ảnh rò rỉ Galaxy Watch Active 2 lại hiển thị mốc 5/8 nên có thể smartwatch này sẽ được hãng điện tử Hàn Quốc ra mắt trước.

Bảo Anh (theo AndroidHeadlines)