Donald Trump vẫn dùng iPhone dù kêu gọi tẩy chay Apple

Donald J. Trump luôn là người gây sự chú ý bằng những thói quen có phần khác người. Mới nhất, một người dùng Twitter có tên Todd Vaziri đã phát hiện ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa không dùng một chiếc điện thoại duy nhất để đăng trạng thái và bình luận trên Twitter. Thay vào đó, ông sử dụng 2 (hoặc nhiều) chiếc điện thoại với 2 nền tảng chính là iOS và Android cho các mục đích khác nhau.

Trump dùng iPhone để chúc đội tuyển Mỹ may mắn...

...và cảm ơn những người ủng hộ ông.

Nhưng lại công kích đối thủ Clinton bằng điện thoại Android.

Trong đoạn tweet chúc đội tuyển Mỹ thi đấu thành công tại Olympic 2016 đang diễn ra tại Brazil, phía dưới xuất hiện dòng chữ "via Twitter for iPhone". Điều tương tự, khi ông gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ khi ông vận động tranh cử ở Windham, bang New Hampshire (Mỹ).

Tuy nhiên, với những đoạn tweet không mấy hay ho, đặc biệt là khi công kích bà Hillary Clinton, ông Trump lại dùng điện thoại Android, bằng chứng là phía dưới mỗi trạng thái luôn có dòng chữ "via Twitter for Android". Mặc dù vậy, cũng có một số trường hợp ông "dùng nhầm" iPhone để công kích đối thủ thuộc Đảng Dân chủ.

Trường hợp hiếm hoi ông Trump dùng iPhone nói xấu bà Clinton.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện ra những điều thú vị khi ông Trump sử dụng các sản phẩm công nghệ. Tháng 3/2016, ông lên tiếng tẩy chay Apple và dùng thiết bị của Samsung, tuy nhiên, điều khiến nhiều người không nhịn được cười là ông đã dùng… iPhone để kêu gọi điều đó.

