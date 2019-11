Đối thủ của iPhone 5s giờ ra sao

HTC One M7

Ra mắt vào đầu năm 2013, HTC One (M7) từng được đánh giá là thiết bị Android đáng mua nhất lúc bấy giờ và là đối thủ xứng tầm của iPhone 5/5s. Máy gây ấn tượng nhờ có thiết kế đẹp, sử dụng vật liệu nhôm nguyên khối, đi kèm các thông số như chip Snapdragon 600, màn hình FullHD, loa kép. Tại Việt Nam, One M7 có giá chính hãng 14,5 triệu đồng. Sản phẩm sau đó dần biến mất khỏi thị trường khi các thế hệ One M8, M9 ra đời. One cũng từng sốt trở lại vào năm 2015 khi có nhiều lô hàng cũ từ châu Âu được bán với giá khoảng hơn 3 triệu đồng. Hiện nay, sản phẩm này gần như không xuất hiện trên thị trường nữa. Thương hiệu HTC cũng không còn tại Việt Nam. Ảnh: Thetechndroid.