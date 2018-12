Doanh số iPhone 7 chỉ bằng 75% iPhone 6s sau 5 ngày bán

iPhone 7 và iPhone 7 Plus khó có thể vượt mặt iPhone 6s và iPhone 6s Plus về doanh số.

Theo chuyên gia phân tích KGI Securities, số lượng lô hàng cung ứng ra thị trường của iPhone 7 Plus đang tốt hơn so với dự kiến. Nguyên nhân là do sự cố cháy nổ của Galaxy Note 7 khiến người dùng thích màn hình lớn quay sang lựa chọn smartphone của Apple. Bên cạnh đó, camera kép lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone cũng là yếu tố hấp dẫn, được người dùng đón nhận nồng nhiệt.

Khảo sát của KGI cho thấy, Jet Black (đen bóng) là màu sắc được đặt hàng nhiều nhất, chiếm 30 đến 35% đơn hàng đặt trước trên toàn thế giới. Riêng thị trường Trung Quốc, đơn hàng Jet Black chiếm tới 45-50%. Phiên bản 128GB cũng chiếm tỷ lệ lựa chọn cao hơn nhiều lần so với 256GB.

Nếu so sánh với iPhone 6s, Kuo cho rằng con số đặt hàng trước của iPhone 7 và iPhone 7 Plus là tương đương. Tuy nhiên, số lượng lô hàng iPhone 7 thấp hơn so với iPhone 6s, đồng nghĩa rằng doanh số bộ đôi iPhone mới sẽ không lớn hơn so với "đàn anh" ra mắt năm ngoái.

Kuo cũng lưu ý rằng, iPhone 7 và iPhone 7 Plus thiếu hụt nguồn cung thời gian qua không hoàn toàn do nhu cầu thị trường. Theo ông, nguyên nhân chính là do Apple đã đồng loạt mở bán 2 sản phẩm của mình tại 28 thị trường trong cùng một ngày. Riêng với màu Jet Black, việc khan hiếm bởi quá trình sản xuất thiết bị này khó khăn hơn, sản lượng chỉ bằng 60 đến 70% so với các mẫu khác.

Trước đó, chính Apple cũng thừa nhận iPhone 7 và iPhone 7 Plus có thể sẽ bán chậm hơn so với iPhone 6 và iPhone 6s năm ngoái, cũng như dự đoán công ty sẽ có thêm quý doanh thu giảm. Ngoài ra, hãng sẽ không công bố số lượng bán ra trong tuần đầu tiên của bộ đôi này.

Bảo Lâm (theo 9to5mac)