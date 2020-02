Doanh số Sony Xperia tăng gấp đôi trong quý tài chính thứ 3 năm 2019, nhưng vẫn chưa bằng 2% của Apple và Samsung.

Theo GSMArena, Sony đã bán được 1,3 triệu điện thoại trong ba tháng cuối của năm 2019. Doanh số này cao hơn hai lần so với mức 600 nghìn của quý trước đó. "Báo cáo kết quả kinh doanh smartphone của Sony vốn khá ảm đạm, họ không còn là chính mình của vài năm trước, tuy vậy kết quả lần này cũng không quá tệ như chúng tôi dự đoán", trang này viết.

Hai sản phẩm chủ lực của Sony trong năm vừa qua là Xperia 5 và Xperia 1.

Mặc dù mảng điện thoại của Sony đã khởi sắc hơn so với quý trước đó, nếu so với doanh số toàn thị trường, con số 1,3 triệu của hãng điện thoại Nhật Bản vẫn rất bé nhỏ. Theo thống kê của nhiều đơn vị nghiên cứu, chỉ tính riêng Apple và Samsung, mỗi hãng đã xuất xưởng khoảng 70 triệu điện thoại trong quý vừa qua, tức cao hơn 50 lần so với Sony.

Thực tế, Sony từng là một trong những nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Năm 2014, doanh số của điện thoại Xperia đạt 40 triệu đơn vị. Tuy nhiên, hãng đã không còn giữ được vị thế của mình. Với các sản phẩm bị đánh giá kém hấp dẫn, đến năm 2019, Sony chỉ còn đưa ra kỳ vọng bán được 4 triệu smartphone.

Tại Việt Nam, hai smartphone Sony còn bán là Xperia 1 và Xperia 5. Các sản phẩm có giá lần lượt là 23 và 20 triệu đồng.

Lưu Quý