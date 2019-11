Ấn ĐộChủ nhân của chiếc Redmi Note 7S, anh Chavhan, nói máy tự bốc cháy, trong khi Xiaomi khẳng định đã có tác động của ngoại lực.

Điện thoại Redmi Note 7S bốc cháy tại Ấn Độ.

Anh Chavhan mua Redmi Note 7S từ trang Flipkart ngày 1/10 và nhận điện thoại ngày 3/10. Điện thoại hoạt động tốt cho đến ngày 2/11 thì gặp sự cố. Theo lời kể của anh, điện thoại của Xiaomi khi đó đang được đặt trên bàn làm việc và tự bốc cháy. Chỉ khi mùi khét bốc lên khắp văn phòng, anh mới phát hiện ra. Phần ốp nhựa trong bị nóng chảy hoàn toàn trong khi nửa dưới điện thoại bị cháy và biến dạng hoàn toàn ở vị trí pin.

Chavhan cho biết điện thoại khi đó không cắm sạc, không bị rơi hay bất kỳ tác động nào. Chủ nhân sản phảm cũng không thể tự tháo sim ra khỏi máy. Khi liên hệ với trung tâm bảo hành của Xiaomi, anh nhận được câu trả lời: "Máy có dấu hiệu cháy bất thường và pin không thuộc danh mục được bảo hành".

Chủ nhân của Redmi Note 7S bị bốc cháy kể lại sự việc lên trang Facebook cá nhân vào ngày 18/11 và được GizChina đăng tải cùng ngày. Ít giờ sau đó, Xiaomi đã có câu trả lời chính thức với trang công nghệ này.

"Trong trường hợp cụ thể với khách hàng Chavhan, sau khi kiểm tra cẩn thận, kết luận của công ty là thiệt hại với máy do tác động của ngoại lực, và do đó, chúng tôi phân loại sự việc là thiệt hại do khách hàng gây ra", thông báo của Xiaomi viết.

Trung tâm bảo hành của Xiaomi tại Ấn Độ ghi nhận sự việc nhưng từ chối bảo hành.

Chavhan cho biết anh vẫn không cảm thấy hài lòng với phản hồi từ Xiaomi và cho rằng sẽ khuyên mọi người nên tránh xa điện thoại của hãng này và tìm đến các thương hiệu tốt hơn. "Việc xảy ra với tôi hôm nay cũng có thể xảy ra với người khác".

Theo GizChina, trường hợp của Chavhan mới là lần đầu ghi nhận một chiếc Redmi Note 7S bị bốc cháy. Lần gần nhất một điện thoại Xiaomi gặp sự cố tương tự là vào tháng 2/2018 cũng tại Ấn Độ khi một người đàn ông nói chiếc Redmi Note 4 mới mua được 4 tháng tự phát nổ trong túi quần.

Tuấn Hưng