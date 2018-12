Vài ngày nữa, Galaxy S9 Plus sẽ trình làng và dự kiến được bán giá 950 USD, tức đắt hơn tới 100 USD so với Galaxy S8 Plus và tiến sát mốc 1.000 USD mà iPhone X đã mở màn.

Tuy nhiên, smartphone sắp ra mắt của Samsung chưa phải là điện thoại Android đắt nhất thế giới. Cat S61 mới là smartphone chạy hệ điều hành Google đầu tiên có giá 999 USD (chỉ xét đến những sản phẩm được sản xuất hàng loạt trong nhà máy, không tính những phiên bản hạng sang, sản xuất giới hạn).

Cat S61 được trang bị màn hình Full HD 5,2 inch có thể nhận diện cả găng tay và ngón tay ướt, mặt kính Gorilla Glass 5, chip Snapdragon 630, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB, hỗ trợ khe cắm thẻ microSD, camera phía sau 16 megapixel và phía trước 8 megapixel. Máy có pin 4.500 mAh và chạy Android mới nhất.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là camera có thể do nhiệt độ từ -20°C đến 400°C và vẽ bản đồ nhiệt của môi trường xung quanh. Trong khi đó, cảm biến Sensirion tích hợp có thể đo độ ẩm cũng như sẽ cảnh báo người dùng khi mức độ ô nhiễm trong phòng tăng cao.

Thiết bị có bộ khung kim loại theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL Spec 810G, tức dó thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ cao, độ rung lắc mạnh, độ cao và bụi bẩn xung quanh. Máy cũng hỗ trợ chuẩn chống nước IP68.

Cat S61 là điện thoại thế hệ mới của Cat S60, được công ty Caterpillar cho ra mắt từ tháng 2/2016 với giá 600 USD.

Minh Minh