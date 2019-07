Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin được bình chọn chất lượng cao có cơ hội được triển khai trong hệ thống thông tin cấp độ ba trở lên.

Ngày 24/7, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin 2019. Ba danh hiệu sẽ được trao bao gồm Sản phẩm an toàn thông tin (ATTT) chất lượng cao, Sản phẩm ATTT mới xuất sắc và Dịch vụ ATTT tiêu biểu.

Dựa trên kết quả của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu để đưa vào Danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ ba trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, khẳng định an toàn an ninh mạng là vấn đề đang được Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm với hai chủ trương lớn. Thứ nhất là chương trình "Make in Vietnam" với mục tiêu tạo ra những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp về ATTT. Thứ hai là đưa Việt Nam thành một trung tâm về an toàn an ninh mạng ở khu vực Đông Nam Á. Để trở thành trung tâm, Việt Nam cần đó những doanh nghiệp an ninh mạng lớn, có doanh thu cao, có sản phẩm, dịch vụ được khu vực biết đến.

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành VNISA, chương trình bình chọn không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về ATTT, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa trong các ngành kinh tế, kỹ thuật, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp ATTT Việt Nam mở rộng thị trường.

Các sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu sẽ được VNISA giới thiệu trực tiếp đến hơn 2.000 cơ quan thuộc Bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa phương, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin bắt đầu được tổ chức từ năm 2016, vinh danh 16 sản phẩm ATTT chất lượng cao, 10 dịch vụ ATTT tiêu biểu và 7 sản phẩm ATTT mới xuất sắc của các doanh nghiệp như Viettel, FPT, BKAV, CMC, CyRadar...

Năm nay, thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ tham gia kéo dài đến 15/8. Lễ công bố và trao danh hiệu dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại Hà Nội.

Châu An