Dàn âm thanh 20 tỷ đồng sắp xuất hiện tại Hi-end Show 2019

Vietnam Hi-end Show 9 là nơi hội tụ những thiết bị và dàn âm thanh thuộc phân khúc hi-end và ultra hi-end. Nếu năm ngoái sự kiện gây chú ý bởi hệ thống lên tới 26 tỷ đồng, năm nay số lượng dàn có giá trị tương tự còn nhiều hơn. Trong hình là hệ thống phối ghép Kaiser Acoustics/Dohmann Audio, sử dụng cặp loa đầu bảng Kawero Grand của Kaiser Acoustics và mâm đĩa than Helix One của Dohmann Audio. Kawero Grande có thiết kế dạng loa 4 đường tiếng, cùng 2 loa tweeter đặc chế RAAL 70-20 (vật liệu được cấu trúc dạng tinh thể nano) và dây trong củ loa bằng bạc nguyên chất của Audionote Kondo. Đây là loa midrange 8 inch có độ méo thấp nhất trên thế giới, hiện có giá ới 8 tỷ đồng. Cặp loa được ghép với dàn ampli đèn monoblock 211 của Cary Audio Design và bộ pre-amp 2 cục, cùng nguồn phát là mâm đĩa ultra hi-end Dohmann Helix One. Toàn bộ sử dụng dây dẫn đầu bảng Odin 2 của Nordost cũng trị giá trên 10 tỷ đồng. Tổng giá trị bộ dàn ước đạt 20 tỷ đồng.