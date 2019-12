Gerard Williams, Giám đốc mảng thiết kế chip di động của Apple, nghi ngờ hãng đọc tin nhắn từ iPhone của anh để buộc tội tiết lộ hợp đồng.

Từng làm việc cho Apple trong chín năm, Gerard Williams rời hãng hồi tháng 2 để làm việc cho một start-up chuyên sản xuất chip cho các hệ thống dữ liệu có tên Nuvia. Nuvia được thành lập từ tháng 11 với số vốn đầu tư 53 triệu USD.

Tháng 8 năm nay, Apple đã đâm đơn kiện Gerard Williams với cáo buộc tiết lộ hợp đồng. Hãng cho biết hai bên đã có thoả thuận về sở hữu trí tuệ từ trước, buộc Gerard không được lên kế hoạch hay tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào nhằm cạnh tranh với Apple.

Chip A7 trên iPhone là mẫu chip đầu tiên Gerard Williams (trái) từng nghiên cứu. Ảnh: CultofMac.

Trước toà án Tối cao Santa Clara, California (Mỹ), đại diện Apple khẳng định công việc của Gerard Williams tại Nuvia mang tính cạnh tranh với công ty cũ bởi ông đã chiêu mộ rất nhiều kỹ sư từ hãng. Hãng cũng cho rằng Gerard sử dụng những kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ mà ông đang phát triển từ hồi còn làm ở "Quả táo" để đưa sang công ty mới nhằm cạnh tranh với chính ông chủ cũ. Hãng này muốn toà đưa ra lệnh cấm đồng thời trừng phạt Gerard Williams vì vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ trung thành.

Đáp trả lại cáo buộc của chủ thuê cũ, Gerard Williams cho rằng Apple đã thu thập các tin nhắn giữa mình và các nhân viên Apple khác. Hai trong số các nhân viên cũ của Apple được Gerard rủ hợp tác đã trở thành người sáng lập Nuvia.

"Apple, kẻ được sớm thụ hưởng lực lượng sáng tạo - những người tạo nên và phát triển Thung lũng Silicon, đã đâm đơn kiện với nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn việc tuyển dụng một cách hợp pháp của nhân viên cũ. Ngoài đe doạ bất kỳ nhân viên nào có ý định nghỉ việc, đơn tố cáo của Apple còn cho thấy hãng còn kiểm duyệt cả tin nhắn và các cuộc điện thoại của nhân viên, một sự xâm phạm quyền riêng tư gây sốc và gây tranh cãi", phía Gerard Williams cho biết.

Gerard đánh giá việc Apple đọc trộm tin nhắn của mình mâu thuẫn với những cam kết về bảo vệ quyền riêng tư mà hãng đã rao giảng suốt thời gian qua.

Gần đây, trước tình trạng nhiều hãng công nghệ bị lên án vì vi phạm quyền riêng tư người dùng, Apple truyền tải thông điệp ủng hộ quyền này như một động thái tạo sự khác biệt cho hình ảnh công ty. Hãng mới đây chăng một bảng quảng cáo ghi "What happens on your iPhone, stays on your iPhone" (tạm dịch: Điều gì xảy ra ở trên iPhone của bạn, chỉ có mình nó biết).

Apple hiện chưa đưa ra bình luận gì về sự việc.

Đức Trí