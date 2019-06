Những hình ảnh rò rỉ của iPhone XI hay Pixel 4 báo hiệu xu hướng thiết kế hệ thống camera vuông to ở mặt sau điện thoại năm nay.

Tài khoản Made by Google đăng hình ảnh Pixel 4 trên Twitter cuối tuần trước. Điểm thu hút sự chú ý nhất là ba ống kính phía sau được xếp hình tam giác, nằm trong một khung vuông to và hơi lồi lên so với mặt lưng của điện thoại.

Google khẳng định Pixel 4 có camera vuông.

Trong khi đó, từ giữa tháng 5, phóng viên Mark Gurnam của Bloomberg chia sẻ lên Twitter bức ảnh được cho là thiết kế 3D của iPhone 2019, trong đó iPhone XI và iPhone XI Max có cụm camera ba ống kính cũng xếp theo hình tam giác nằm trong một khung vuông.

Tài khoản Onleaks cũng đăng ảnh iPhone thế hệ mới với cụm camera lồi tương tự, choán gần một nửa chiều ngang iPhone. Bên cạnh ống kính tiêu chuẩn và ống tele như iPhone XS, smartphone mới của Apple có thêm ống kính góc siêu rộng như Galaxy S10+.

iPhone XI và XI Max được cho là có ống kính to, nằm trong cụm camera vuông to và lồi.

Theo Mashable, người dùng nên chuẩn bị cho một thiết kế không mấy dễ chịu cuối năm nay: camera vuông to lồi trên điện thoại. Thiết kế camera vuông thực ra đã xuất hiện cuối năm ngoái trên Huawei Mate 20 Pro. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng, khi Apple công bố iPhone XI và XI Max, các công ty Trung Quốc mới nhanh chóng bắt chước và giới thiệu những mẫu điện thoại tương tự, biến thiết kế camera kiểu mới thành trào lưu.

Xu hướng này diễn ra giống như khi Apple công bố iPhone X với màn hình "tai thỏ" cuối năm 2017. Khi ấy, nhiều chuyên gia đánh giá sản phẩm xếp "tai thỏ" là phần xấu xí nhất trên điện thoại, gây khó chịu khi sử dụng. Tuy nhiên, hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ từ LG, Asus, Nokia cho tới các công ty Trung Quốc như Oppo, Xiaomi... đều ồ ạt tung ra smartphone với viền đen tương tự iPhone X. Thậm chí, một số bên còn chủ động so sánh với điện thoại Apple, nhấn mạnh tai thỏ của họ nhỏ hơn, mỏng hơn... như một chiêu trò marketing.

Huawei là hãng đầu tiên ra điện thoại với cụm camera vuông.

Trong trào lưu "tai thỏ" ấy, Samsung đứng ngoài cuộc còn Google là một trong những hãng chậm chân nhất. Họ chỉ đưa thiết kế này vào Pixel 3 XL cuối năm 2018. Thế nhưng, lần này, Google lại tỏ ra nhanh nhạy là một trong những công ty đầu tiên khẳng định sẽ tích hợp cụm camera vuông to vào Pixel 4.

Cảm biến ảnh trên điện thoại ngày càng lớn, nhất là khi các hãng muốn trang bị khả năng zoom xa cho ống kính, nên hệ thống camera to hơn là điều khó tránh khỏi. Nếu không xếp vuông, các hãng cũng phải đặt camera theo chiều ngang hoặc dọc, tạo thành cụm "siêu dài" do chứa tới 3-4 ống kính. Dù vậy, trang Mashable vẫn kỳ vọng những hãng như Samsung hay Sony sẽ sớm tìm ra giải pháp mới để khiến mặt sau điện thoại bớt xấu xí.

Châu An