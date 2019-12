Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) ký kết tham gia chương trình An ninh Chính phủ với Microsoft.

Theo thỏa thuận ngày 19/12 tại Hà Nội, Cục sẽ trở thành một thành viên của chương trình An ninh Chính phủ của Microsoft (GSP) cùng hơn 90 cơ quan đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế của 45 quốc gia.

Là thành viên GSP, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ nhận được những thông tin độc quyền về việc lây nhiễm mã độc tại Việt Nam, giúp hành động kịp thời nhằm ngăn chặn các rủi ro được phát hiện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ và phòng chống các mối đe dọa này trong tương lai.

Bên cạnh đó, Cục có quyền truy cập thông tin về những rủi ro và lỗ hổng cũng như nhận hỗ trợ từ đội an ninh mạng của Microsoft; mã nguồn sản phẩm của Microsoft như Windows và Office; thông số kỹ thuật các sản phẩm và dịch vụ đám mây của Microsoft.

Ông Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nói: "Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang lan tỏa và công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng, Việt Nam phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức từ không gian mạng, trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Sự hợp tác với tập đoàn Microsoft giúp hỗ trợ cho công tác bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao".

Theo báo cáo toàn cảnh an ninh mạng được Microsoft công bố đầu năm 2019, Việt Nam nằm trong số ba quốc gia có tỷ lệ nhiễm mã độc cao nhất châu Á - Thái Bình Dương. Mã độc gây nhiều ra thiệt hại cho doanh nghiệp và cá nhân, như mất khả năng sử dụng thiết bị, mất dữ liệu, mất tài sản trí tuệ, thậm chí trong nhiều trường hợp còn đe dọa tính mạng.

Ông Phạm Thế Trường, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, khẳng định, chương trình GSP sẽ giúp Bộ Công an thấy được các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ của mình đang bị tấn công như thế nào và bằng cái gì, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông cũng chia sẻ thêm, khác với mong muốn trước đây của Bill Gates là mỗi gia đình sở hữu một máy tính, CEO Satya Nadella lại đặt mục tiêu xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, trong ba năm qua, Microsoft Việt Nam đã đầu tư hơn ba triệu USD xây dựng cộng đồng giáo dục, giúp dạy học cho hơn 200.000 học sinh.

Bộ Công an cũng sẽ cùng với Microsoft thực hiện các chương trình đào tạo cho các chuyên gia an ninh và thẩm định an ninh để họ có thể thực hiện thẩm định hoặc tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp và hệ thống CNTT tại Việt Nam trước những rủi ro an ninh mạng.

Châu An