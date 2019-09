Sản phẩm linh kiện Mosfet mới của Infineon giúp các kỹ sư có thể tạo ra hệ thống năng lượng tái tạo rẻ hơn, hiệu quả hơn và được ứng dụng rộng rãi.

Khi được phát minh vào năm 1947, điện trở đã trở thành một phần thiết yếu của ngành công nghiệp điện. Tuy vậy, phải đến năm 1998, loại hình sản phẩm này mới có cú đột phá tiếp theo khi Infineon Technologies AG, một trong những công ty hàng đầu về giải pháp bán dẫn giới thiệu CoolMOS Mosfet siêu tích hợp.

CoolMOS được ví như "trái tim" của bộ nguồn giúp quản lý năng lượng hiệu quả.

Sau hơn 20 năm nhà sản xuất tiếp tục giới thiệu thế hệ sản phẩm tiếp theo là CoolMOS 7 MOSFET. Với CoolMOS 7 các kỹ sư có thể tạo ra hệ thống năng lượng tái tạo rẻ hơn, hiệu quả hơn và được áp dụng rộng rãi hơn. Ví dụ, công nghệ CoolMOS 7 có thể dùng để thiết kế các trạm sạc xe điện nhỏ hơn trong khi công suất cao hơn giúp sạc xe ôtô nhanh chóng.

CoolMOS 7 giúp đạt được mức năng lượng hiệu quả cao nhất có thể cho một thế giới xanh hơn.

Nhà sản xuất cho hay, CoolMOS P7 Mosfet 950V đáp ứng cả những yêu cầu kết cấu khắt khe nhất như đối với đèn chiếu sáng, đồng hồ thông minh, sạc điện thoại, bộ sạc notebook, nguồn điện AUX và các ứng dụng SMPS công nghiệp. Giải pháp bán dẫn mới này đem lại năng suất hiệu quả và nhiệt năng cao hơn trong khi mức chi phí cho vật liệu giảm dẫn tới giá thành sản xuất chung thấp hơn.

CoolMOS 7 mã chip IPAK Long Lead 950V.

Về mặt kỹ thuật, thuộc tính của CoolMOS P7 950 V bao gồm cả DPAK R DS(on) đem lại kết cấu mật độ cao. Thêm nữa, mức chịu đựng giữa V GS(th) tốt nhất và V GS(th) thấp khiến cho MOSFET trở nên dễ sử dụng cũng như thiết kế. Tương tự với các phiên bản khác trong dòng P7 đang dẫn đầu ngành công nghiệp của Infineon, sản phẩm này cũng có cả bảo vệ đi-ốt Zener ESD tích hợp, giúp hiệu suất lắp ráp cao hơn và bớt tốn kém, cũng như giảm bớt những vấn đề trong sản suất liên quan tới ESD.

CoolMOS P7 950 V cho phép tăng hiệu quả đến 1% và giảm nhiệt độ MOSFET từ 2˚C tới 10˚C để đem lại những kết cấu có hiệu quả hơn. Sản phẩm này cho phép giảm thiểu tổn hao do chuyển mạch lên tới 58% so với các thế hệ trước trong dòng CoolMOS nhờ cải tiến hơn 50% so với các công nghệ cạnh tranh trên thị trường.

Chi tiết bộ xử lý CoolMOS P7

CoolMOS P7 950 V được sản xuất với các mẫu như TO-220 FullPAK, TO-251 IPAK LL, TO-252 DPAK, và SOT-223. Điều này cũng cho phép thay đổi từ thiết bị THD sang thiết bị SMD.

Theo nhà sản xuất, sự cải tiến công nghệ với dây chuyền sản xuất 300 milimet tự động hóa chất lượng cao giúp CoolMOS trở thành Mosfet tối ưu về chất lượng và giá thành trên thị trường hiện nay.

CoolMOS 7: cấu thành quan trọng của bộ nguồn giúp quản lý năng lượng hiệu quả hơn (bài x

An Bình