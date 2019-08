Bữa tối ngày 16/8 là lần gần nhất Tim Cook gặp Tổng thống Donald Trump để bàn về sự ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến Apple.

Tim Cook (bên trái) và Donald Trump (bên phải). Ảnh: CNBC.

CEO Apple Tim Cook đã gặp và ăn tối cùng Donald Trump tại câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey (Mỹ). Tại đây, Cook nói rằng, Apple sẽ khó trả thêm thuế cho các sản phẩm của hãng do đối tác Trung Quốc lắp ráp. Bởi điều này sẽ khiến họ phải tính chi phí thuế nhập khẩu vào giá bán, từ đó, khả năng cạnh tranh do đối thủ không phải chịu chi phí tương tự, chẳng hạn Samsung sản xuất chủ yếu tại Hàn Quốc.

Theo 9to5mac, có vẻ Trump đã chấp nhận những gì Cook nói. Trong phát biểu với phóng viên sau đó, Tổng thống Mỹ đánh giá người đứng đầu Apple có "lập luận hấp dẫn".

Theo Business Insider, đây là lần thứ 5 Trump và Cook ngồi lại với nhau trong vòng một năm qua, gồm một cuộc gặp cuối tháng 6, hai lần vào giữa tháng 3 và một dịp khác tháng 8/2018. Giữa những lần gặp kể trên, Cook cũng tham gia vào các sáng kiến của Nhà Trắng. Trong số đó, ông đóng góp ý kiến cho Hội đồng tư vấn chính sách lực lượng lao động Mỹ vào tháng 2/2019, cũng như thúc đẩy giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học bằng cách đến thăm một trường Idaho với trợ lý Tổng thống Ivanka Trump cuối tháng 11/2018.

Trong những lần đó, Cook luôn cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ đứng về Apple, về hàng rào thuế quan đối với sản phẩm nhập vào Mỹ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc gặp hôm 16/8 được đánh giá tích cực, mang lại lợi ích cho Apple nhất, khi người đứng đầu Nhà Trắng sau đó đã không đưa smartphone, máy tính vào danh sách chịu gói thuế mới.

Mỹ sẽ đánh thuế thêm 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ 1/9. Ngoài iPhone, iPad và MacBook được lùi sang 15/12, phần lớn hàng hóa của Apple đều chịu mức thuế kể trên.

Động thái từ Nhà Trắng trùng hợp với thông cáo báo chí của Apple hôm 15/8, khi công ty khoe đã đóng góp tới 60 tỷ USD và hỗ trợ 450.000 việc làm cho nước Mỹ. Một ngày sau, trên Twitter, Trump cũng tweet rằng "Ăn tối tối nay với Tim Cook của Apple. Họ sẽ chi rất nhiều tiền ở Mỹ!".

Cook từng rất lạc quan rằng công ty sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại. "Tôi cảm thấy lạc quan, bởi giao dịch thương mại không phải là trò chơi có tổng bằng không. Bạn biết, bạn và tôi có thể giao dịch một thứ gì đó và cả hai chúng ta đều có thể cùng có lợi", Cook phát biểu vào tháng 9/2018. Tuy vậy, có vẻ như người đứng đầu Apple vẫn phải tác động để chính phủ Mỹ "nhẹ tay" với công ty.

Như Phúc (theo 9to5mac)