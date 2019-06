Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành Facebook, cho biết tinh thần khởi nghiệp của một phụ nữ khiến bà xúc động khi tới thăm Việt Nam cách đây hai năm.

Trong sự kiện International Press Day ngày 12/6 ở trụ sở Facebook (Mỹ), bà Sandberg kể: "Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời đến Việt Nam. Tôi học được rất nhiều điều. Nhưng điều tạo ấn tượng nhất là tôi gặp một phụ nữ đặc biệt. Cô ấy khởi nghiệp bằng việc chuyên cung cấp tour du lịch bằng xe máy. Đáng chú ý là công ty của cô có 75 nhân viên, đa số là phụ nữ. Thông thường những người dẫn tour xe máy là nam giới, còn đây lại là phụ nữ. Tôi ngồi cạnh cô ấy trong bữa trưa".

Sheryl Sandberg từng làm Phó chủ tịch phụ trách hoạt động và kinh doanh trực tuyến toàn cầu của Google trước khi đầu quân cho Facebook năm 2008.

"Nữ tướng" nổi tiếng của Facebook đã tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng. Sau đó, bà có buổi talkshow tại Hà Nội vào ngày 12/11/2017 với số lượng người tham dự giới hạn do không muốn đây là một sự kiện công khai. Nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề làm cách nào để nữ giới trở nên kiên cường và đạt được sự đối xử công bằng tại nơi làm việc.

Bà Sandberg đã chia sẻ những kinh nghiệm bản thân trong việc vượt qua nghịch cảnh và cách đối mặt với các thách thức khó khăn trong cuộc sống và công việc, cách thức để có được cân bằng. Bà tin rằng phụ nữ khởi nghiệp sẽ làm được những điều to lớn.

COO Facebook cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy Lean In (Dấn thân) với nội dung là những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân bà trong cuộc sống và công việc, bí quyết trở thành người phụ nữ thành công cũng như việc thúc đẩy quyền bình đẳng giới.

"Trong tương lai, sẽ không còn 'nữ lãnh đạo'. Lãnh đạo đơn thuần gọi là lãnh đạo. Tôi tin điều này sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, một nửa tổ chức do phụ nữ nắm quyền điều hành, và một nửa gia đình do nam giới chỉ đạo", bà Sandberg viết trong cuốn Lean In.

Sheryl Sandberg là người Mỹ gốc Do Thái, sinh năm 1969 tại Washington DC. Bà tốt nghiệp đại học Harvard, từng làm trợ lý cho Bộ trưởng tài chính Mỹ Larry Summer rồi làm Phó chủ tịch phụ trách hoạt động và kinh doanh trực tuyến toàn cầu của Google trước khi đầu quân cho Facebook năm 2008.

Năm 2012, Facebook bất ngờ đưa bà Sandberg vào ban giám đốc công ty và trở thành nữ giám đốc đầu tiên của Facebook. Bà được coi là "nữ tướng", hay "the real boss" (bà chủ) của công ty khi công lớn trong việc đưa Facebook lên vị trí thống trị về mạng xã hội cũng như giúp mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Châu An