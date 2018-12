Khi tấm nền màn hình tràn viền trở thành xu thế của hàng loạt smartphone ra đời sau 2017, các nhà sản xuất chọn mặt sau để thể hiện sáng tạo mỹ thuật và cải tiến về chất lượng hoàn thiện.

Pantone, cơ quan màu sắc nổi tiếng của thế giới, đã công bố tím ánh xanh là sắc tông màu của năm 2018. Dựa trên cảm hứng đó, Huawei đã cho ra đời phiên bản màu tím Iris của hai mẫu smartphone chiến lược Nova 3 và Nova 3i.

Sắc tím chuyển xanh nổi bật trên phiên bản tím Iris của Huawei Nova 3i.

Điểm đặc biệt ở mặt kính của bộ đôi này là khả năng phản quang tạo độ chuyển sắc thái tím sang xanh tương tự bầu trời hoàng hôn, hình thành từ công nghệ phủ NCVM - một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ánh kim trên cánh của loài bọ cánh cứng, dải màu trên mắt kép của côn trùng và sắc cầu vồng trên vỏ sò đều có được nhờ vào kết cấu bề mặt bẻ cong nguồn sáng chiếu vào, tạo khúc xạ và gây nhiễu. Từ đó tạo ra những sắc thái màu khác hẳn với sắc tố của bề mặt.

Hiệu ứng chuyển màu của bộ đôi Nova thế hệ thứ ba cũng dựa vào lý thuyết tương tự. Khi ánh sáng chạm vào mặt sau của thiết bị, nó sẽ xuyên qua năm lớp phủ nano. Đường đi cua luồn sáng sẽ gặp nhiễu xạ, khúc xạ, phản xạ. Các sóng màu đỏ, cam, vàng và xanh lá cây đều bị hấp thụ hoàn toàn.

Nhờ đó đôi mắt của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hai màu xanh và tím. Điều này đồng thời lý giải vì sao vị trí vạch chuyển giữa hai sắc thái trên mặt kính có thể thay đổi, chứ không cố định.

Hai phiên bản Huawei Nova 3i bán chính hãng tại Việt Nam.

So với các phương pháp in mực truyền thống, hiệu ứng gradient do quy trình NCVM tạo ra có kết cấu tinh tế, phong phú và linh hoạt hơn. Ngoài ra, màu sắc cũng sẽ không phai mờ theo thời gian, an toàn và thân thiện với môi trường trong sản xuất.

Công nghệ yêu cầu nghiêm ngặt đối với môi trường sản xuất. Nhà máy tiến hành phải sạch bụi hoàn toàn vì chỉ một hạt bụi bẩn có thể làm hỏng toàn bộ đơn vị lớp phủ. Toàn bộ quá trình sơn phủ này cần thời gian gấp bốn lần với quy trình chuẩn trước đây. Ngoài ra, sản lượng đạt tiêu chuẩn chất lượng cũng chỉ đạt 30-40%, tức cứ ba thành phẩm thì hai cái sẽ bị loại bỏ.

Huawei Nova 3i có giá bán chính thức 6,99 triệu đồng với hai phiên bản màu: tím Iris và đen, phân phối tại các hệ thống bán lẻ điện thoại trên toàn quốc. Từ 21-23/9, khách hàng mua Nova 3i trên website của Thế Giới Di Động, FPT Shop và Viettel Store được tặng một pin sạc dự phòng chính hãng.

Bảo An