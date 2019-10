Trung QuốcMặc dù iPhone 11 không hỗ trợ 5G, nó vẫn bán chạy tại Trung Quốc, trong khi nhiều hãng phát hành điện thoại 5G từ sớm lại chẳng ai mua.

Nhiều ý kiến cho rằng mua điện thoại 5G giờ này chỉ là "chuột bạch" của nhà sản xuất, đặc biệt, sau khi Tim Cook đưa ra kết luận "công nghệ 5G vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Nó vượt qua các điều kiện có thể đáp ứng hiện nay".

Đừng đánh giá thấp tốc độ phát triển của mạng 5G

Trang Gsmarena từng nói: Việc iPhone 11 không có 5G vừa được mà cũng vừa chưa được.

Trước làn sóng 5G đang dâng trào, nhiều người tiêu dùng Trung Quốc như đang ở ngã ba đường, đối mặt với sự lựa chọn khó khăn: Bây giờ mua điện thoại 5G thì chưa trải nghiệm được công nghệ này, nhưng không mua thì 1-2 năm nữa, khi 5G đã phổ biến, lại phải đổi điện thoại.

Điều này liên quan đến tâm lý người tiêu dùng: khi đối mặt với những gì không chắc chắn, con người có xu hướng chọn những gì mang tính ổn định. Mua điện thoại 4G là một quyết định mang tính ổn định hơn nhiều. Hơn nữa, người tiêu dùng chờ đợi nhiều thứ: mạng 5G hoàn thiện, mức giá ổn định, hiệu suất tốt hơn...

Đáng chú ý hơn cả, mặc dù tốc độ phổ cập của mạng 5G vẫn cần một quá trình dài, tốc độ phát triển của nó lại có thể tăng tốc trong một đến hai năm tới. Và khi đó, điện thoại 4G không thể trải nghiệm những tính năng của 5G khi mạng di động này phổ biến.

Về mặt tiến độ, Bắc Kinh dự kiến cuối năm 2019 sẽ xây dựng hơn 10.000 trạm phát sóng 5G. Nhiều thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu cũng có kế hoạch xây dựng trạm phát sóng 5G với số lượng lớn trong năm nay và năm sau.

Ngày 4/12/2013, khi Bộ Công nghệ và Thông tin Trung Quốc chính thức cấp phép cung cấp dịch vụ 4G, nhiều người trong ngành cho rằng ngày mà mạng 4G được phổ cập còn rất xa, mọi người nên mua điện thoại 3G dùng trước đã. Thế nhưng, chỉ sau một năm, tháng 9/2014, tổng số người dùng mạng 4G của China Mobile đã đạt 40,85 triệu. Tính đến cuối năm 2015, tổng số người dùng 4G ở Trung Quốc đạt 386 triệu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu tốc độ phổ cập của mạng 5G đủ nhanh, năm 2021, những người sử dụng iPhone 11 có thể sẽ không thể trải nghiệm tốc độ mạng cực cao do 5G mang lại.

Mạng 5G không hề vượt quá nhu cầu người dùng hiện nay

Trong kỷ nguyên của mạng 2G, nhu cầu về điện thoại của mọi người chỉ là gọi điện và nhắn tin. Vì vậy, vào thời điểm đó, 2G được coi là đủ và 3G chỉ là nhu cầu giả.

Những năm 90, mặc dù Qualcomm đã phát triển công nghệ 3G dựa trên CDMA, họ vẫn chưa tìm được ứng dụng tốt để tiếp tục phát triển. Công ty KDDI của Nhật Bản đã đi đầu trong việc thương mại hoá mạng 3G, hi vọng có thể giải quyết được những khó khăn khi tải nhạc của mạng 2G, nhưng vẫn không thể phát triển do phần cứng và các ứng dụng thời điểm đó chưa đủ tiên tiến. Sau này, khi có bộ xử lý ARM công suất thấp, hệ điều hành Android tiết kiệm năng lượng, pin với dung lượng lớn và dịch vụ điện toán đám mây, điện thoại 3G trở nên phổ biến, ứng dụng của nhiều loại thiết bị di động như máy tính xách tay, máy tính bảng, máy POS... cũng phát triển rất tốt.

Mạng 5G hiện nay cũng đối mặt với tình trạng tương tự 2G trước kia, từ phần cứng đến phần mềm đều ở giai đoạn đầu phát triển. Mặc dù siêu chip Kirin 990 phiên bản 5G của Huawei, chip Exynos 980 của Samsung hay chip Snapdragon 700 series của Qualcomm đều đã được phát hành, cơ sở 5G trong hệ thống SoC (system-on-a-chip) vẫn chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp tần số vô tuyến, ăng-ten cũng cần phải nâng cấp, vấn đề điện năng tiêu thụ, trạm phát mạng cũng cần phải được theo dõi đồng bộ.

Nhưng như vậy không thể nói nhu cầu về mạng 5G là giả - kịch bản tương tự của 4G không thể lặp lại ở 5G. Từ 4G nâng cấp lên 5G là một quá trình thay đổi từ định lượng đến chất lượng, nó cung cấp cơ sở hạ tầng cũng như một giai đoạn mới, đồng thời có tính ứng dụng cao hơn. Liên minh Viễn thông quốc tế cho rằng mạng 5G có ba tính năng, chủ yếu bao gồm: mạng băng thông di động với tốc độ cao, lượng tiêu thụ điện năng thấp, độ trễ và độ tin cậy cao.

5G là mạng di động có nhiệm vụ kết nối cộng đồng thiết bị thông minh.

Điều này đồng nghĩa với việc, thế hệ mạng 5G ngày càng trở nên phức tạp hơn, nó không chỉ là mạng truyền thông đơn thuần mà còn là Internet Vạn Vật (IoT – Internet of Things), dịch vụ kinh doanh vận tải thông minh, nhà thông minh hay quản lý đô thị. Tính ứng dụng của 5G trong cuộc sống có thể kể đến là video hay live stream với độ phân giải cực cao, các công việc liên quan đến điện toán đám mây, tăng cường các ứng dụng thực tế, thực tế ảo.

Từ trước đến nay, Apple luôn không theo kịp sự phát triển của mạng truyền thông. Chiếc iPhone đầu tiên được phát hành năm 2007 không hề hỗ trợ mạng 3G. Đến năm 2008, iPhone 3 mới chính thức hỗ trợ 3G, muộn hơn 5-6 năm so với những hãng điện thoại khác. Chiếc điện thoại đầu tiên tích hợp 3G là Panasonic, chiếc điện thoại 4G đầu tiên là HTC EVO 4G, tuy nhiên, Panasonic hay HTC đều không chiếm lĩnh ngành công nghiệp điện thoại khi đó. Chiếc điện thoại đầu tiên của Apple hỗ trợ 4G là iPhone 5, được phát hành vào mùa thu năm 2012, thời điểm đó Apple đã chậm hơn 1-2 năm so với các thương hiệu khác. Có thể thấy những điều này về cơ bản cũng không khác so với kịch bản của 5G hiện nay.

Từ các thế hệ iPhone trước có thể thấy, dù luôn chậm chân trong việc tích hợp các công nghệ truyền thông mới, điều này không hề ảnh hưởng đến vị trí hàng đầu của Apple trên thị trường điện thoại di động. Vì vậy, tốc độ cập nhật mạng di động có lẽ không hề quyết định doanh số, thị phần cũng như xu hướng phát triển của một hãng điện thoại.

Tuy nhiên, thời đại 5G là thời đại của Internet vạn vật, khác rất nhiều so với những thế hệ trước đây. Do đó, nếu vẫn áp dụng chiến lược tương tự những thế hệ trước, liệu Apple còn có thể chiếm vị trí dẫn đầu hay không? Điều này thực sự rất khó nói.

5G mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà cung cấp

Hiện nay, Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE và các nhà khai thác điện thoại khác đều đang cạnh tranh các hợp đồng đặt hàng mạng 5G trên toàn thế giới và cùng ra mắt thế hệ mạng 5G.

Lấy Huawei làm ví dụ. Hãng này hiện có hơn 60 hợp đồng đặt hàng mạng 5G, năm 2018 đã có doanh thu vượt 100 tỷ USD, gần bằng tổng số doanh thu của BAT (top 3 công ty kinh doanh mạng lớn nhất Trung Quốc – B: Baidu, A: Alibaba, T: Tencent). Hay như Nokia, với lợi thế công nghệ 5G, hãng này cũng dành được rất nhiều hợp đồng trong năm 2018. Đặc biệt khi họ ký hợp tác thương mại mạng 5G trị giá 3,5 tỷ USD trong nhiều năm với nhà điều hành mạng lớn thứ ba của Mỹ T-Mobile, tổng doanh thu của Nokia trong năm 2018 đã vượt quá 22,6 tỷ euro, giá cổ phiếu cũng tăng mạnh.

Tim Cook nói "mạng 5G vẫn đang trong giai đoạn phát triển" - thực ra, đây chỉ là cách nói đầy tính "marketing" của ông, mục đích là che đậy khiếm khuyết chưa có 5G của nhà "Táo". Bởi vì, dù có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa, việc không hỗ trợ 5G sẽ là một nhược điểm không thể bỏ qua của Apple.

Phương Mai (theo Sohu)