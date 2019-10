Trong ngày 17/10, cửa hàng điện thoại sẽ tổ chức chương trình bốc thăm may mắn đối với khách mua hàng có hoá đơn từ 5 triệu trở lên.

Nhằm chào mừng sự ra mắt của cửa hàng Mobile Siêu Rẻ mới, thành viên của Bạch Long Mobile, showroom thực hiện chiến dịch mở cửa bán hàng đến 24h, trong các ngày từ 17 đến 31/10. Cửa hàng mới nằm tại phường 12 quận 10, phân phối các mặt hàng điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện.

Khách hàng đến giao dịch tại Bạch Long Mobile.

Trong ngày khai chương, showroom sẽ thực hiện chương trình quay số may mắn đối với những khách hàng có hoá đơn từ 5 triệu trở lên. Chương trình diễn ra khi cửa hàng bán được từ 10 hoá đơn trị giá từ 5 triệu, trong khung giờ từ 21h30 đến 23h30. Phần thường là một chiếc iPhone 8 64GB RED chính hãng (like new).

Đại diện Bạch Long Mobile hy vọng phục vụ khách hàng tốt nhất khi mở cửa muộn, điều hiếm có cửa hàng nào thực hiện. Trong khung giờ vàng từ 21h30 đến 24 giờ, cửa hàng áp dụng nhiều ưu đãi cho người mua như giảm 100.000 đồng cho hoá đơn từ 5 đến 10 triệu đồng, giảm 200.000 đồng cho thiết bị trên 10 triệu đồng.

iPhone 8 Red.

Ngoài ra, tổng giá trị đơn hàng còn được giảm thêm 300.000 đồng khi thanh toán qua cổng VNPAY-QR, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng VISA/MASTER; giảm 20% khi nâng cấp bảo hành toàn diện cho máy và phụ kiện chính hãng giảm giá đến 80% khi mua kèm.

An Bình