Theo truyền thông trong nước, Bộ Tư pháp Iran đã đưa ra pháp lệnh cấm trò chơi của hãng phát triển Super Cell trên phạm vi cả nước. Động thái này diễn ra sau khi có báo cáo từ các nhà tâm lý xác định trò chơi này "khuyến khích bạo lực, chiến tranh giữa các bộ lạc và cực kỳ gây nghiện".

Tuy nhiên, một số game thủ Iran chia sẻ trên mạng xã hội cho biết họ vẫn có thể truy cập vào trò chơi thông qua VPN.

Bộ Tư pháp Iran tin rằng trò chơi điện thoại di động này đang dạy trẻ em tính bạo lực.

Clash of Clans ra mắt vào tháng 8/2012, nhanh chóng nhận được hàng trăm triệu lượt tải về trên toàn thế giới. Năm ngoái, doanh thu của trò chơi này là 2,3 tỷ USD. Nó hiện là game có doanh thu hàng đầu trên Google Play và cao thứ ba trên App Store.

Trong game, người chơi xây dựng và bảo vệ "làng" của mình trước các kẻ địch là game thủ khác, sau đó thu thập kinh nghiệm và tài nguyên để nâng cấp đế chế của mình. Ở Việt Nam, trò chơi này cũng có lượng người chơi vô cùng đông đảo và trên bảng xếp hạng thế giới, các hội nhóm game thủ Việt cũng thuộc Top đầu về độ "thiện chiến".

Nhiều người Việt cũng đam mê chơi Clash of Clans.

Hồi tháng 8 năm nay, Iran là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm Pokemon Go vì các "lý do an ninh", khi lo sợ người chơi sẽ cố gắng tiếp cận các khu vực quân sự để tìm bắt Pokemon.

Trước đó vào tháng 6, Quỹ Quốc gia về game trên máy tính (NFCG) cũng đã chặn việc bán game 1979 Revolution: Black Friday, vì cho rằng nó có nội dung "chống Iran" và "tuyên truyền thân Mỹ".

Năm 2011, Iran cấm của game bắn súng Battlefield 3 của hãng EA, khi một phần nội dung trò chơi miêu tả nhiệm vụ trong đó những người lính Mỹ xâm lược thủ đô Tehran của nước này.

Nhiều năm qua, chính phủ Iran đã kiểm duyệt Internet của người dân để "giữ cho các công dân tránh xa những nội dung bị cho là không phù hợp".

Mai Anh