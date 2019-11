Chuyển đổi số giúp ích cho các doanh nghiệp Việt như thế nào

10h52

Là đơn vị đảm bảo an toàn thông tin cho FPT và các công ty thành viên, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng FPT cho biết, đơn vị từng xử lý nhiều cuộc tấn công có chủ đích vào FPT trong những năm gần đây với các mục đích trục lợi.

Khán giả chăm chú theo dõi trình bày của các diễn giả.

Ông dẫn ví dụ về 500 công ty lớn nhất của Mỹ được niêm yết trên sàn chứng khoán chỉ có 100 công ty có thể đảm bảo an toàn thông tin cho công ty. 400 công ty còn lại không có khả năng chơi game này. Theo Giám đốc An ninh mạng FPT, 100 công ty có thể đảm bảo an toàn thông tin là nhờ tập trung về an toàn ứng dụng, đầu tư xây dựng giải pháp.

Riêng với FPT, tập đoàn áp dụng "Tư duy tấn công để phòng thủ hệ thống tốt hơn" trong nhiều năm. Ông Dương cho biết, các cuộc tấn công luôn rình rập, kéo dài hàng ngày, thậm chí hàng năm, chờ đợi lỗ hổng và sơ hở để tấn công chứ không chờ đợi bất kỳ sự phòng bị nào. Từ đó, FPT đã thực hiện việc chủ động tạo ra các cuộc tấn công vào chính mình để tạo ra trạng thái phòng vệ không ngơi nghỉ, chủ động đối phó với bất kỳ cuộc tấn công mạng nào, đồng thời, chuyển từ trạng thái tĩnh sang mô hình động, tâp trung vào năng lực kiểm tra, tính sẵn sàng của hệ thống an toàn.