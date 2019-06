Máy chụp ảnh lấy ngay bất ngờ được người Việt trẻ yêu thích trở lại nhờ giá bán rẻ và kiểu dáng lạ và nhiều màu sắc.

Nửa đầu năm 2019, thị trường máy ảnh trong nước chứng kiến sự trở lại ấn tượng của máy chụp ảnh lấy ngay. Anh Chu Bình, chủ một cửa hàng máy ảnh trên phố Vọng Đức (Hà Nội) cho biết doanh số gần đây rất cao, từ 70 đến 100 chiếc mỗi tháng dù đây không phải dòng sản phẩm chủ lực của cửa hàng. Khách đến mua máy hầu hết là người trẻ, tầm trên dưới 18 tuổi và hơn một nửa lượng máy bán ra qua kênh trực tuyến.

Máy chụp ảnh lấy ngay được ưa chuộng nhờ giá bán rẻ, nhiều màu sắc, thiết kế lạ mắt. Ảnh: Tuấn Hưng

Anh Quang, quản lý cửa hàng máy ảnh ở quận 3, TP HCM, cũng cho biết, từ cuối năm 2018, máy ảnh chụp lấy ngay bất ngờ bán tốt hơn đáng kể, đặc biệt là qua kênh online. "Cửa hàng phải cử riêng một bạn để tư vấn, hướng dẫn sử dụng cho khách bởi dòng sản phẩm này chủ yếu là học sinh, sinh viên quan tâm".

Doanh số máy ảnh chụp lấy ngay kéo theo giấy in ảnh cũng bán rất tốt. Anh Quang cho biết mỗi khách mua máy thường mua kèm từ hai đến ba tập giấy in ảnh mỗi lần (một tập gồm 20 tấm in) để sử dụng. Số lượng người chơi đông hơn đã khiến giấy ảnh được bán phổ biến hơn khoảng một năm trước. "Thời điểm này năm ngoái, em rất khó tìm mua giấy in ảnh để dùng tại Hà Nội, ngay cả nơi bán máy cũng chỉ có một tập giấy in ảnh đi kèm ban đầu", Thịnh Lê, sinh viên một trường đại học nói.

Theo anh Bình, khoảng 90% lượng máy ảnh chụp lấy ngay bán tại cửa hàng là của Fujifilm, dòng máy Instax. "Trước đây, chỉ các dòng như Instax Mini 7, Mini 8 hay Mini 25 bán được nhưng số lượng không nhiều. Đến năm 2019, dòng Mini 9 bất ngờ bán rất mạnh", anh Bình nói. Lý do chủ yếu là bởi dòng máy này có giá rẻ, chỉ khoảng 1,7 triệu đồng, kiểu dáng trẻ trung, nhiều màu sắc.

Trào lưu chơi máy ảnh chụp lấy ngay dạng Instax đã phổ biến ở các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan từ năm 2016. Theo một số nhiếp ảnh gia, cùng với kiểu dáng trẻ trung, giá bán rẻ và dễ sử dụng, dòng máy này còn rất được ưa chuộng nhờ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội ảnh Instagram. Ngoài ra, máy chụp ảnh lấy ngay còn được mua nhiều để làm quà tặng, chụp lấy ngay tại một số sự kiện, gây ấn tượng với khách mời... tại Việt Nam.

Giấy in ảnh nhiệt của có giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi tấm. Các model như Leica Sofort hay Fujifilm Instax sử dụng cùng chuẩn giấy in.

Trước sức bán tốt của Fujifilm Instax, Canon cũng không "ngồi yên" khi đầu năm nay liên tục ra các dòng máy ảnh và máy in ảnh lấy ngay để cạnh tranh. Hãng tung liền hai model NSPiC [S] và iNSPiC [C] với thiết kế nhỏ gọn hơn đáng kể so với đối thủ, nhiều màu sắc trẻ trung nhưng giá bán nhỉnh hơn, từ 4,2 triệu đồng. Ngoài ra, Canon còn có thêm mẫu máy in ảnh lấy ngay PV-123, đi theo hướng khác khi hỗ trợ in tại chỗ với ảnh chụp từ điện thoại di động. Nhiều nhà sản xuất khác cũng có sản phẩm tương tự máy chụp lấy ngay Leica Sofort hay Xiaomi cũng có máy in ảnh lấy ngay tương tự PV-123 của Canon.

Tuy nhiên, hầu hết các chủ cửa hàng đều nhận định máy ảnh chụp lấy ngay sẽ chỉ dừng lại ở trào lưu thay vì trở thành dòng máy chủ lực thay thế các sản phẩm khác như máy ảnh không gương lật hay máy ảnh DSLR. Chất lượng ảnh thấp, giá bán giấy in ảnh đắt cũng được coi là rào cản lớn với dòng sản phẩm này. Với một bức ảnh in thông thường, người dùng chỉ mất chưa tới 2.000 đồng, thì với máy ảnh chụp lấy ngay, giá lên tới 15.000 đến 20.000 đồng mỗi bức.

"Chúng giống như một món đồ lưu niệm với tính năng thú vị hơn là một chiếc máy ảnh thực thụ", Thùy Linh, một người sở hữu máy Instax Mini nói. Theo cô, những người dùng dạng máy này đa phần vẫn chỉ chụp thường xuyên bằng điện thoại hoặc máy ảnh.

Máy ảnh chụp lấy ngay có cơ chế quang học giống máy ảnh thường nhưng chất lượng thường thấp hơn do giá bán rẻ. Hình ảnh được in ngay ra giấy phía sau nhờ công nghệ in nhiệt. Máy không cần bơm mực như máy in thông thường nhưng lại cần sử dụng giấy in ảnh riêng. Hầu hết các giấy in ảnh này đều có một mặt keo dán để người dùng dán trang trí lên tường, màn hình, gương trong gia đình, cơ quan...

Hoài Anh