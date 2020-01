Nếu mua màn hình nhỏ, người xem không thấy được độ nét của hình ảnh 4K, nhưng chọn kích thước lớn mà khoảng cách xem gần, lại gây mỏi mắt.

Các nhà sản xuất TV lớn thường khuyến cáo người dùng như sau: Kích cỡ màn hình (inch) x 2 = khoảng cách xem.

Ví dụ, nếu muốn mua một chiếc TV 4K 75 inch, người dùng cần một khoảng cách xem 150 inch, khoảng 3,8 m (mỗi inch = 2,54 cm). Khoảng cách 3,8 m tính từ vị trí đặt hoặc treo màn hình cho tới thành ghế ngồi xem. Tương tự vậy, nếu phòng bạn có khoảng cách xem khoảng 4 m (158 inch), kích thước TV nên lựa chọn là 75 - 80 inch.

Khoảng cách xem phù hợp bằng hai lần độ dài đường chéo màn hình TV. Ảnh: Tuấn Anh.

Khoảng cách xem và kích thước màn hình là thông số quan trọng để có một mẫu TV phù hợp và cho chất lượng hình ảnh tốt nhất khi thưởng thức phim ảnh tại gia đình. Màn hình nhỏ không thể đem lại trải nghiệm ấn tượng như màn hình lớn. Nhưng kích thước quá lớn và xem TV quá gần trong thời gian dài có thể gây mỏi mắt hoặc chóng mặt, buồn nôn...

4K là độ phân giải màn hình có số lượng điểm ảnh nhiều gấp 4 lần so với Full HD. Vì thế, cùng một kích cỡ, người dùng TV 4K nên ngồi xem gần màn hình hơn so với TV Full HD và HD. Nếu ngồi với khoảng cách quá xa so với màn hình, người xem có thể không thấy được khác biệt về độ nét giữa màn hình 4K và Full HD.

Khoảng cách xem TV khuyến nghị theo Hiệp hội kỹ sư truyền hình và phim ảnh (SMPTE):

Kích thước màn hình

(inch) Khoảng cách xem phù hợp với độ phân giải Full HD 1080p (mét) Khoảng cách xem phù hợp với độ phân giải 4K (mét) 32 1,37 0,91 37 1,58 1,07 42 1,79 1,22 46 1,96 1,37 50 2,13 1,45 55 2,35 1,49 60 2,56 1,74 65 2,77 1,88 70 2,99 2,03 75 3,20 2,17

Bên cạnh đó, theo hãng công nghệ sở hữu tiêu chuẩn nghe nhìn nổi tiếng THX, với tín đồ phim ảnh, để thưởng thức được các nội dung điện ảnh tốt hơn, đậm chất rạp phim, khoảng cách xem phim nên gần hơn so với các nội dung thông thường. Lúc này, góc nhìn để bao quát toàn màn hình sẽ là 40 độ, rộng hơn so với 30 độ theo tiêu chuẩn thông thường như trên của SMPTE.

Theo THX, khi xem phim nên ngồi gần màn hình hơn xem thông thường, nhằm có được góc xem rộng hơn. Ảnh: Rtings.

Sau khi đã có kích thước TV phù hợp và khoảng cách xem hợp lý, đặt TV như thế nào, trên kệ hay treo tường, cũng là điều nên cân nhắc để có trải nghiệm xem tốt nhất. Trung tâm của màn hình nên nằm ngang tầm mắt khi ngồi xem và không nên thấp hoặc cao hơn 15 độ so với tầm mắt.

Màn hình nên đặt hoặc treo ngang tầm mắt, không nên cao hoặc thấp quá 15 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Ngoài ra, TV nên đặt ở chính giữa vị trí xem, không nên đặt lệch sang trái hoặc phải quá 40 độ so với vị trí này. Nếu đông người xem, nên chọn màn hình đủ lớn để đảm bảo mọi người đều thưởng thức được hình ảnh rõ nét và đẹp nhất.

Tuấn Anh