Ngoại thất sang trọng

Ngày nay, chiếc tủ lạnh không chỉ đóng vai trò trữ lạnh thực phẩm, mà còn đóng vai trò quan trọng làm đẹp cho gian bếp. Nhiều gia đình đầu tư hàng chục triệu đồng để sắm tủ lạnh có thiết kế, màu sắc nổi bật, tạo điểm nhấn nội thất.

Tủ lạnh có kết cấu truyền thống (1/3 phía trên là ngăn đông) là lựa chọn phổ biến nhưng thiết kế đơn điệu do không trang bị ngăn lấy nước ngoài, bảng điều khiển cảm ứng. Trong khi đó, dạng tủ side-by-side hoặc 4-6 cửa có lợi thế về ngoại quan bắt mắt. Một số sản phẩm phân khúc đầu bảng có thêm tay cầm ẩn, màn hình LED... Nếu gia đình ít người có thể chọn các thiết kế sáng tạo như tủ có ngăn đông bên dưới, tủ có ngăn trung gian, tủ với các ngăn đông có thể đảo công năng thành ngăn mát.

Tủ lạnhAQR-IGW525EM4 cửa mặt gương của Aqua có thiết kế hài hòa với các không gian hiện đại, tối giản.

Ngày nay, ngoài thiết kế màu bạc cổ điển, nhiều nhà sản xuất còn đưa vào các màu sắc đa dạng hơn như đen, đỏ sẫm, vàng đồng...để tạo sự thuận tiện cho người mua lựa chọn. Màu sắc tủ lạnh hài hòa với màu tường và kệ bếp tạo cảm giác không gian tươi mới.

Một số mẫu tủ cao cấp còn có thiết kế mặt gương sang trọng, với các đường cắt bo cong tỉ mỉ. Hiệu ứng phản chiếu của gương, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng của ngôi nhà... khiến không gian bếp rộng thoáng hơn.

Nội thất tiện nghi

Bên cạnh bề ngoài bắt mắt, thì tủ lạnh cho gian bếp hiện đại sở hữu nội thất đa năng, nhiều ngăn để thực phẩm, làm đá tự động.

Đối với những mẫu tủ nhiều cửa với nhiều ngăn riêng biệt, thông thường các nhà sản xuất luôn đính kèm phần hướng dẫn sắp xếp thực phẩm trong các tài liệu đi kèm, hoặc in rõ vị trí đặt rau củ, hạt khô... trên từng ngăn. Việc thực hiện theo các hướng dẫn này không chỉ giúp chiếc tủ trông ngăn nắp, trật tự hơn, mà còn giúp từng loại thực phẩm được bảo quản theo đúng độ ẩm cần thiết.

Đơn cử, AQR-IGW525EM của Aqua có hai ngăn trữ thực phẩm riêng biệt cho từng loại thực phẩm khô và ẩm. Ngăn khô (Dry Zone) duy trì độ ẩm khoảng 45%, phù hợp với các loại hạt có dầu, trái cây sấy, trà và các loại thực phẩm khô. Ngăn ẩm (Humidity Zone) với độ ẩm khoảng 90% thích hợp để bảo quản các loại rau quả tươi. Hai ngăn nằm tách biệt hoàn toàn giúp thực phẩm được bảo quản một cách tốt nhất và giữ trọn hương vị.

Theo đại diện Aqua Việt Nam - nhà sản xuất thiết bị gia dụng có nguồn gốc từ Nhật Bản, các mẫu tủ trước khi mắt thị trường đều trải qua quá trình nghiên cứu, cải tiến từ đội ngũ chuyên gia. Nhãn hàng hướng tới việc tối ưu việc giữ tươi thực phẩm và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Tiết kiệm điện thông minh

Do thiết bị vận hành ngày đêm để giữ thực phẩm tươi ngon, do đó người dùng nên cân nhắc cho gia đình mẫu tủ có khả năng tiết kiện điện thông minh. Việc này không chỉ giảm tải hóa đơn điện hàng tháng, mà còn giảm độ ồn do máy nén không hoạt động quá công suất, hạn chế các âm thanh gây khó chịu.

Tủ lạnh Flex Cooling AQR-IGW525EM có công nghệ Inverter giúp tủ lạnh tiết kiệm điện năng .

Trên thị trường hiện nay, nhiều mẫu tủ áp dụng công nghệ Inverter, giảm số lượng điện tiêu thụ. Máy nén có nhiều cấp độ hoạt động. Khi tủ có thêm lượng thực phẩm mới hoặc nhiệt độ bên trong bị tăng cao, công nghệ Inverter sẽ cho phép điều chỉnh vòng quay của máy nén để duy trì nhiệt độ phù hợp.

Ngoài ra, một số mẫu tủ có ngăn lấy nước ngoài cũng rất hữu ích. Người dùng có thể lấy nước uống mà không cần mở tủ lạnh, tránh thất thoát hơi lạnh trong tủ, góp phần vào việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Bảo An