Nghiên cứu mới giữa Microsoft Research và đại học Stanford đã chứng minh rằng chơi Pokemon Go có thể giúp con người sống lâu hơn, dựa trên việc di chuyển để bắt Pokemon hằng ngày.

Các số liệu trong báo cáo chỉ ra rằng với 1.000 bước mỗi ngày, người chơi có thể tăng thêm gần 42 ngày tuổi thọ. Tất nhiên điều này cần đòi hỏi sự vận động được duy trì một cách ổn định, hay đơn giản là chơi game đều đặn.

Hãng phát triển Niantic cho biết các game thủ Mỹ đã đi bộ hơn 144 tỷ bước để chơi Pokemon Go. Và nếu lượng người chơi này vẫn tiếp tục gắn bó với game, ước tính 25 triệu công dân nước này sẽ nhận được thêm "2,8 triệu năm cuộc đời".

Pokemon Go đòi hỏi người chơi phải di chuyển hằng ngày, như một hình thức tập thể dục.

Theo Fortune, các nhà khoa học đã kiểm tra dữ liệu được chia sẻ bởi gần 32.000 người dùng Microsoft Band, một thiết bị sức khỏe đeo tay và công cụ tìm kiếm Bing để xác định người đó có chơi Pokemon Go hay không dựa trên lịch sử tìm kiếm. Kết quả cho thấy những người chơi game có chỉ số sức khỏe cải thiện tích cực so với phần còn lại. Nhóm nghiên cứu cũng nhận ra rằng so với các ứng dụng sức khỏe phổ biến iOS và Android khác, khả năng tác động đến hành vi của người sử dụng của trò chơi này cũng mạnh hơn rất nhiều.

Theo nhiều nghiên cứu trước đây, những người ít vận động có thể sẽ chết ở độ tuổi sớm hơn so với người có lối sống năng động. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với việc tập thể dục bằng cách chạy bộ quanh công viên hay giam mình trong các phòng tập gym. Chơi game, cụ thể là Pokemon Go được xem là một lựa chọn mang lại sự thoải mái hơn rất nhiều. Dù vậy, số lượng người chơi của nó đang có dấu hiệu suy giảm trên toàn thế giới.

Mai Anh