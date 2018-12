Ngày 17/11, Bhagavan Antle, người sáng lập Viện nghiên cứu các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng (The Institute for Greatly Endangered and Rare Species) của Mỹ đã đăng tải trên Instagram cảnh một con tinh tinh đang đeo thiết bị thực tế ảo HTC Vive. Con vật đã được xem nhiều cảnh thực tế ảo với các môi trường khác nhau. Đoạn clip không có âm thanh, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cho tinh tinh trải nghiệm thực tế ảo

Tuy nhiên, Kerry Bowman, một nhà "đạo đức sinh học" tại Đại học Toronto cho biết ông đã xem clip nhiều lần và cảm thấy lo ngại.

"Tôi không nói con tinh tinh trông vô cùng đau khổ, nhưng nó giống như đã mất phương hướng", ông nói. "Bạn không thể làm điều đó với một con tinh tinh". Trên thực tế một số người cũng cho biết họ có cảm giác buồn nôn và chóng mặt sau khi sử dụng thiết bị VR.

Antle và tổ chức của ông, được gọi là Myrtle Beach Safari, từng bị lên án về việc sử dụng động vật cho mục đích giải trí.

Mai Anh