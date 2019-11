SlovakiaMichal đã mua iPhone 11 Pro Max nhưng khi mở hộp, anh lại nhận được dây cáp USB-A to Lightning thay vì USB Type C to Lightning.

Michal rơi vào tình trạng khó xử, bởi củ sạc nhanh 18W đi kèm sử dụng cổng USB Type C, đồng nghĩa với việc anh phải mua thêm cáp USB Type C to Lightning với giá 19 USD, hoặc phải ra Apple Store và giải thích với cửa hàng về những gì có khi mở hộp. Ngoài ra, anh còn có tùy chọn sử dụng củ sạc 5W đời cũ của Apple hoặc dùng củ sạc khác hỗ trợ USB-A to Lightning.

Hộp iPhone 11 Pro Max chứa cáp USB-A to Lightning mà Michal nhận được.

Phonearena cho rằng, nhiều khả năng khi đóng gói sản phẩm, các công nhân tại dây chuyền lắp ráp đã đặt nhầm cáp vào hộp iPhone 11 Pro Max. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng người này cố tình đặt cáp đời cũ vào hộp iPhone mới với mục đích gây chú ý, bởi chưa có trường hợp thứ hai như Michal được ghi nhận. Trang công nghệ này cũng khuyến cáo người dùng nên mở hộp iPhone mới ngay tại cửa hàng hoặc Apple Store để tránh sự cố tương tự.

Apple chưa đưa ra bình luận nào.

Apple ra ba iPhone đời mới vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ iPhone 11 Pro và 11 Pro Max mới có sạc nhanh 18W đi kèm cáp USB Type C to Lightning. Trong khi đó, iPhone 11 vẫn hỗ trợ sạc nhanh, nhưng công ty Mỹ chỉ trang bị củ sạc thường 5W kèm cáp USB-A to Lightning, buộc người dùng phải mua thêm phụ kiện. Hiện Apple bán củ sạc nhanh với giá 29 USD, dây sạc 19 USD (1 mét) hoặc 35 USD (2 mét).

Bảo Lâm (theo Phonearena)