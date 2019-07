Thiết bị là lựa chọn đáng cân nhắc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với nhiều tính năng nâng cao năng suất in ấn, thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.

Thiết bị thuộc dòng máy in phun mực bơm liên tục Pixma G series của Canon. Kích thước nhỏ hơn 10% so với các sản phẩm tiền nhiệm tạo cho máy in G6070 vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại và phù hợp với nhiều không gian. Đồng thời, máy in G6070 làm tốt nhiệm vụ của mình với hộp mực công suất lớn, tiếp mực liên tục cùng chất lượng in sắc nét trong khi giá thành tiết kiệm hơn các mẫu G series trước.

Thiết kế Pixma G6070 nhỏ gọn, hiện đại, phù hợp với không gian văn phòng vừa và nhỏ.

Đặc biệt, máy in phun G6070 còn có thiết kế hai khay nạp giấy, với tùy chọn nạp giấy ở khay cassette phía trước và khay nạp phía sau cho phép người dùng nạp hai loại giấy in cùng một lúc thuận tiện cho việc sử dụng đa nhiệm. Khay giấy phía trước của máy còn có cửa sổ giám sát để kịp thời bổ sung thêm giấy khi thấy giấy sắp hết. Ngoài ra, chức năng in hai mặt tự động cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất in.

Bình mực dung tích lớn là ưu điểm giúp máy in phun G6070 giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Với khả năng in lên tới 8.300 trang đen trắng ở chế độ in tiết kiệm và 7.700 trang màu với một lần nạp mực, người dùng tiết kiệm được đáng kể thời gian cho việc cấp thêm mực, thêm giấy. Đồng thời, máy có thiết kế bình mực chống tràn, mực nạp tự động dừng khi lượng mực bên trong chạm tới nắp bình.

Đi sâu vào những tính năng mới, chị Nguyễn Thị Nguyệt, điều dưỡng viên của Bệnh viện Đa khoa Medlatec - điểm đến chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực y tế ngoài công lập - đơn vị trải nghiệm sản phẩm nhận xét máy in G6070 đa năng. Dù là nhu cầu in, copy hay scan, máy đều làm tốt nên rất tiện lợi cho công việc của chị. Điểm chị Nguyệt ưng ý ở máy là có khay giấy lớn, dung lượng lên đến 350 tờ, phù hợp cho in khối lượng lớn.

Tính năng in ấn di động từ laptop, smartphone tạo sự tiện lợi cho dân văn phòng.

Anh Lưu Xuân Thành, giám đốc Trung tâm Khai thác bệnh phẩm của Medlatec cho biết: "Từ ngày dùng máy in phun G6070, chi phí in ấn của trung tâm giảm hẳn. Máy cũng dễ sử dụng, mỗi khi hết mực chúng tôi có thể tự mua bình mực mới để châm thêm. Bình mực thiết kế mới chống tràn giúp chúng tôi rất dễ dàng thao tác.

Trong khi đó, anh Nguyễn Mạnh Quân, nhân viên công nghệ thông tin của bệnh viện ấn tượng với khả năng in ấn di động tiện lợi của máy in phun G6070. "Tôi có thể sử dụng máy ở bất cứ đâu trong văn phòng nhờ khả năng kết nối không dây linh hoạt", anh Quân chia sẻ.

Máy in phun G6070 không những đáp ứng nhu cầu in đa năng, tiết kiệm của doanh nghiệp, mà còn là giải pháp in ấn hiện đại, có tính ứng dụng lâu dài trong thời kỹ thuật số.

Anh Quân có thể thoải mái in từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay nhờ ứng dụng Canon Print Inkjet - Selphy. "Công việc của tôi cần in ấn khá thường xuyên, đa số là hình ảnh, tài liệu từ mạng xã hội hoặc dịch vụ đám mây. Ứng dụng Canon Print Inkjet - Selphy giúp tôi in trực tiếp từ những nguồn này rất tiện lợi", anh Quân nói thêm.

Canon Pixma G6070 có giá niêm yết 11,8 triệu đồng. Giá mực in 308.000 đồng một bình mực đen GI-70 PGBK và 275.000 đồng một bình mực màu (3 màu: GI-70C, GI-70M, GI-70Y). Các sản phẩm hiện có bán tại hệ thống đại lý của nhà phân phối Lê Bảo Minh. Thông tin sản phẩm tại đây.

Bảo An