Thái LanHacker tấn công hệ thống camera an ninh tại một nhà tù Thái Lan và phát tán video ghi lại cảnh sinh hoạt của tù nhân lên YouTube.

Hình ảnh trong video "Cảnh quay trực tiếp tại nhà tù ở Bangkok Thái Lan". Ảnh: Chiangrai Times.

Theo Chiangrai Times, Bộ Tư pháp và Cục Cải chính Thái Lan đang nỗ lực kiểm soát thiệt hại sau khi đoạn video an ninh ghi lại hình ảnh tù nhân nằm chen lấn trong một buồng giam bị rò rỉ trên YouTube. Trang tin này cho biết video đã được phát trực tiếp trên YouTube trong nhiều giờ, tiết lộ cảnh sinh hoạt của tù nhân từ nhiều góc quay khác nhau.

Thượng tá Somsak Thepsuthin, Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Thái Lan đã hạ lệnh cho các nhà tù bị ảnh hưởng vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera an ninh để điều tra sự cố.

Bangkok Post trích nguồn tin trong Bộ Tư pháp Thái Lan nói, hệ thống camera an ninh trong các nhà tù Thái Lan được lắp đặt bởi nhà thầu tư nhân. Hệ thống kết nối Internet và cho phép truy cập thời gian thực để cảnh sát và lãnh đạo nhà tù có thể giám sát tù nhân trực tiếp trên điện thoại di động.

Somak Thepsuthin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan cho rằng đoạn phim rò rỉ "vi phạm nhân quyền của tù nhân". Nguyên nhân vụ việc có thể do mã truy cập đã bị rò rỉ ra ngoài. Kết quả là hacker đã truy cập được vào hệ thống và đăng video an ninh trong nhà tù công khai trên YouTube. Hành động này được cho là làm tổn hại danh tiếng của các nhà tù Thái Lan khi video an ninh cho thấy tình trạng tù nhân quá tải.

Đoạn video nói trên được hacker đặt tên là "Cảnh quay trực tiếp tại nhà tù ở Bangkok Thái Lan" đăng lên YouTube từ ngày 24/12. Hacker cho biết video được ghi lại theo thời gian thực tại một số địa điểm ở nhà tù Luang Suan, cho thấy hoạt động hằng ngày của tù nhân.

Đoạn mô tả trên kênh YouTube của hacker có tên Big Brother's Gaze. Ảnh: Chiangrai Times.

Kênh YouTube của hacker có tên Big Brother’s Gaze với 1.270 lượt đăng ký và 11 video đã bị xóa. Ngoài cảnh quay tại nhà tù Thái Lan, kênh này còn phát tán video an ninh trong nhà tù Nga, Australia và Mỹ thu hút 45.569 lượt xem. Trong phần mô tả, hacker xin lỗi những tù nhân có mặt trong video và khuyên các nhà chức trách nên "đổi mật khẩu mặc định khi lắp đặt hệ thống camera giám sát".

Việt Anh (theo Chiangrai Times)