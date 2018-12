Galaxy S7/S7 Edge đã mang lại thành công cho Samsung trong Q1/2016.

Theo báo cáo tài chính quý I/2016 được Samsung công bố cuối tháng 4, hãng đã đạt lợi nhuận hơn 5,84 tỷ USD (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu đạt 42 tỷ USD (tăng 5,7% so với cùng kỳ). Riêng mảng kinh doanh điện thoại mang tới doanh thu 24,2 tỷ USD, tăng 6,6%, trong khi lợi nhuận từ mảng này là 3,39 tỷ USD, tăng 42% so với quý I/2015. Đây là quý hãng đạt lợi nhuận lớn nhất sau 2 năm suy giảm liên tiếp, cao nhất kể từ quý II/2014.

Bộ đôi Galaxy S7 là 2 cái tên mang lại thành công lớn nhất cho Samsung. Với chiến lược phát hành sớm hơn dự kiến (22/2 - so với bộ đôi S6 ra mắt ngày 2/3), Samsung đã thành công trong việc đưa cặp đôi này đến với người dùng. Bằng chứng là chỉ sau 3 tuần bán ra, nó đã đóng góp lớn cho hãng điện tử Hàn Quốc cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Nhưng không những thế, bản thân Galaxy S7 và S7 edge vẫn có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là thiết kế, so với phần còn lại của thị trường. Bộ đôi đã nhận được khá nhiều lời khen từ các trang đánh giá công nghệ lẫn người dùng, thậm chí được ví là "tiên phong trong thiết kế". Giờ đây, khi nhắc tới khả năng sáng tạo trên smartphone là nhắc tới Samsung chứ không phải là Apple.

Tuy nhiên, bộ đôi Galaxy S7 chỉ có thể mang lại thành công cho Samsung ở nửa đầu 2016, vậy phần còn lại của năm, hãng phải làm gì?

Theo tiết lộ của D.J.Koh, Giám đốc mảng di động của Samsung, để có thể thành công ở quý II/2016, bên cạnh Galaxy S7 và S7 edge, hãng sẽ làm việc cật lực hơn nữa để cho ra mắt thêm một số sản phẩm mới, bởi đây là quý quan trọng trong năm. Mặc dù không nói gì thêm nhưng rất có thể, một vài phiên bản S7 khác như S7 Active hay S7 Mini sẽ có mặt trong thời gian này.

D.J.Koh sẽ làm gì từ bây giờ đến cuối năm 2016?

Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời cho quý II và hãng phải tập trung hơn nữa trong quý III với "quân át chủ bài" Note 6. Theo truyền thống, dòng phablet Note sẽ được Samsung công bố vào đầu tháng 9 hàng năm và được phát hành một vài tuần sau đó. Tuy nhiên, năm ngoái, hãng đã tung ra Note 5 vào cuối tháng 8 và cũng "vớt vát" được phần nào doanh số quý III ảm đạm.

Theo dự đoán, chiếc Note 6 với hàng loạt nâng cấp sẽ được công bố sớm hơn nữa vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 và bán ra vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Với việc ra mắt sớm hơn so với thông lệ, có vẻ Samsung đang đánh cược doanh số cuối năm vào thế hệ tiếp theo của Galaxy Note 5.

Bảo Lâm