Ngoài mẫu mã, giá thành, khi mua quạt và đèn sưởi, người dùng cần lưu ý về công nghệ và các tính năng an toàn của sản phẩm.

So với điều hoà, các thiết bị sưởi ấm thường có giá rẻ hơn, làm ấm nhanh, không tốn công lắp đặt và dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên, hạn chế của quạt, đèn sưởi ấm là chỉ có thể làm nóng một vùng nhất định, không thể sử dụng trong thời gian dài, nguy cơ cháy nổ cao. Đặc biệt những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi phải chọn lựa kỹ, tránh những rủi ro đáng tiếc.

Quạt sưởi ấm là thiết bị được ưa chuộng vào mùa đông vì giá thành rẻ, mẫu mã phong phú và khả năng làm ấm nhanh.

Các công nghệ phổ biến trong quạt sưởi là dùng đèn Halogen, đèn Carbon, dây Mayso, sưởi hơi nước, sưởi gốm và sưởi dầu. Tuy nhiên, quạt sưởi dây Mayso và sưởi hơi nước có nhiều nhược điểm, không được chọn nhiều.

Máy sưởi, quạt dùng đèn Halogen là phổ biến nhất. Ưu điểm của chúng là làm ấm nhanh, dễ dùng, giá thành rẻ, nhiều kiểu dáng. Nhược điểm là diện tích làm ấm nhỏ, ánh sáng đèn dễ gây chói mắt, không phù hợp vào ban đêm. Thiết bị không có chức năng tạo độ ẩm nên thường gây khô da, chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn và không phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ.

Sưởi gốm an toàn hơn, thiết kế cũng bắt mắt và sang trọng. Điểm cộng của sưởi gốm so với đèn Halogen là khả năng làm ấm nhanh trên diện tích lớn, phạm vi điều chỉnh nhiệt rộng từ 10 đến 49 độ C. Quạt sưởi gốm cũng có hẹn giờ tắt, không gây chói mắt và làm khô da. Tuy nhiên, các thiết bị này thường khá đắt, phần mặt trước bảo vệ quạt thường rất nóng, có thể gây bỏng nếu trẻ em chạm vào.

Quạt sưởi dầu an toàn hơn cả vì sử dụng các thanh nhiệt, dùng điện năng đốt cháy dầu bên trong để nhiệt lượng toả ra ngoài làm không khí nóng lên. Công nghệ này không đốt cháy oxi, giữ ẩm cho da. Quạt có đối lưu nên dễ làm ấm trên phạm vi rộng, tự động ngắt điện khi quá tải hoặc bị đổ. Thiết bị này cũng trang bị thêm giá phơi đồ giúp hong khô quần áo vào ngày mưa. Nhược điểm lớn nhất của quạt sưởi dầu là thiết kế cồng kềnh, trọng lượng lớn, giá thành cao, thời gian làm ấm chậm.

5 lưu ý an toàn khi sử dụng máy sưởi

Người dùng không nên dùng quạt sưởi ấm qua đêm.

Tuỳ vào mục đích, người dùng có thể chọn các loại máy sưởi khác nhau, giá từ vài trăm nghìn đến trên dưới năm triệu đồng. Tuy nhiên, những gia đình có con nhỏ nên lưu ý đến các tính năng an toàn như tự động ngắt điện khi quá tải, có khung bảo vệ ngoài các thanh tản nhiệt.

Không nên dùng máy sưởi trong thời gian dài. Nên bật thiết bị sưởi ấm trước khoảng 10 phút để không khí được làm ấm đều. Thi thoảng, nên mở cửa để không khí có thể lưu thông, tránh tình trạng thiếu oxi sau thời gian dài bật máy sưởi.

Một số quạt, máy sưởi giá rẻ có thể gây ra mùi khét do đốt cháy nhựa và oxi, gây khó chịu và độc hại. Khi mua, người dùng nên lựa chọn kỹ về chất liệu và công nghệ làm ấm.

Dù với bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào, khi sử dụng, bạn cũng cần giữ khoảng cách từ 1 đến 2 mét, tránh tiếp xúc gần, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Sau một thời gian sử dụng, nên vệ sinh thiết bị hoặc kiểm tra các chức năng, hạn chế rủi ro cháy nổ, chập mạch.

Khương Nha