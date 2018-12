Galaxy Note 7 tiếp tục phát huy thế mạnh chụp hình từ Galaxy S7 edge.

Tuy không thuộc cùng một dòng máy nhưng xét về tính năng chụp hình, Galaxy Note 7 có thể coi là bản nâng cấp nhẹ của Galaxy S7 edge ra mắt hồi đầu năm nay. Chiếc phablet mới của Samsung giữ nguyên phần cứng camera của S7 vốn đã được đánh giá rất cao nhưng có thêm nâng cấp một số tính năng, giao diện người dùng.

Trước khi ra mắt Note 7, Galaxy S7 edge giữ ngôi vị cảm biến camera trên điện thoại tốt nhất trên DxoMark với 88 điểm. Đây có lẽ là lý do Samsung không cần phải vội vàng nâng cấp quá nhiều trên Note 7 khi thời gian ra mắt cách nhau chỉ nửa năm. Camera sau của máy có độ phân giải 12 megapixel, kích thước 1/2,5 inch, độ mở f/1.7, góc rộng 26 mm, chống rung quang học OIS. Trong khi đó, camera trước của máy có độ phân giải 5 megapixel, f/1.7 và góc rộng tới 22 mm.

Thay vì phải ấn vào các tùy chọn, Note 7 cho phép thao tác nhanh bằng cách vuốt sang trái hoặc phải.

Giống như các dòng Galaxy Note trước, Note 7 vẫn rất đề cao tính năng chụp hình bên cạnh thế mạnh lớn nhất là S Pen. Người dùng chỉ cần nháy đúp nút Home là có thể mở camera ở mọi tình huống. Tốc độ phản hồi nhanh và chính xác cho phép máy chỉ mất khoảng 3 giây là có thể chụp xong được bức hình đầu tiên. Tuy không có phím chụp riêng biệt nhưng người dùng có thể thay thế bằng phím tăng giảm âm lượng hoặc cử chỉ đưa lòng bàn tay hướng về camera cũng như sử dụng cảm biến nhịp tim ở phía sau máy.

Cải tiến lớn nhất của Note 7 so với S7 edge chính là giao diện người dùng. Thay vì phải ấn vào các tùy chọn, hãng đã thay thế bằng cử chỉ vuốt dễ dùng và nhanh hơn. Có thể kể đến như đổi camera trước sau chỉ với việc vuốt lên hoặc xuống, vuốt từ trái qua để chọn nhanh các chế độ hoặc từ phải qua để hiển thị các bộ lọc. Những thay đổi tuy không nhiều nhưng đem đến trải nghiệm chụp hình dễ dàng hơn hẳn so với các thế hệ trước.

Chất lượng ảnh chụp của Note 7 có thể thay thế nhiều máy ảnh du lịch.

Note 7 vẫn cho tốc độ lấy nét rất nhanh trên model mới. Với những bức hình điểm nét nằm ở vùng trung tâm, người dùng chỉ cần giơ máy lên và bấm chụp ngay lập tức. Với các tình huống cần bắt chuyển động nhanh, chỉ cần nhấn và giữ nút chụp trong suốt quá trình là máy sẽ chụp liên tiếp để có thể chọn ra khung hình ưng ý nhất. Tính năng OIS của máy hoạt động hiệu quả khi chụp thiếu sáng, hạn chế khá nhiều tính huống bị rung tay.

Nếu người dùng nâng cấp lên Note 7 từ Note 5, chất lượng hình chụp được từ hai máy thực sự có rất nhiều khác biệt. Năm ngoái, từ model S6 và Note 5, Samsung đã có những bước tiến lớn về camera và ngày càng hoàn thiện hơn khi lên tới thế hệ S7 và Note 7 năm nay.

Ảnh chụp thử từ Samsung Galaxy Note 7

Sự khác biệt đầu tiên đến từ các bức hình ngoài trời. Samsung tiếp tục làm sắc ảnh gần hơn với thực tế nhưng vẫn đủ độ nịnh mắt cần thiết. Chế độ HDR tự động cũng hoạt động hiệu quả hơn hẳn khi vùng sáng và vùng tối được điều chỉnh cân bằng tốt hơn, không bị cháy sáng cũng như giữ được các chi tiết ảnh. Trong một số trường hợp ánh nắng chiếu thẳng, hình nhìn trên màn hình máy có cảm giác hơi gắt nhưng đỡ hơn khá nhiều khi nhìn trên màn hình máy tính thông thường.

Note 7 có thể giúp người dùng tạo ra các bức hình phơi sáng dễ dàng.

Ở điều kiện chụp đêm, Note 7 cũng tiếp tục duy trì thế mạnh vượt trội khi hình ảnh sáng hơn các đối thủ, đặc biệt là iPhone. Nhiều chi tiết ảnh vẫn được giữ lại dù máy đã đẩy ISO lên khá cao. Khả năng bắt nét, đặc biệt với các chủ thể gần cũng không bị suy giảm nhiều so với tình huống chụp đủ sáng. Với các trường hợp dưới đèn vàng hay đèn LED xanh, Khả năng cân bằng trắng của máy ở mức khá, màu chỉ bị ám nhẹ và vẫn sử dụng được tốt.

Note 7 cũng đem đến các trải nghiệm thú vị khi sử dụng chế độ chụp chuyên nghiệp. Máy cho chỉnh gần như đầy đủ các thông số như ISO, cân bằng trắng, chỉnh nét tay, tốc độ chụp. Trong đó, tốc độ chụp tối thiểu của máy hỗ trợ là 10 giây, thừa đủ cho các bức hình phơi sáng ấn tượng từ một chiếc điện thoại.

Camera trước vẫn làm mịn da dù đã chỉnh các thay đổi về 0.

Camera trước của Note 7 có góc rất rộng, tới 22 mm, đủ chụp một nhóm 5 đến 7 người trong khung hình khi chỉ cầm bằng tay không. Tuy nhiên, cũng vì góc rộng nên người chụp nên để mặt cách xa trên 30 cm so với máy để không bị biến dạng mặt so với thực tế. Ngoài ra, ở chế độ mặc định, Note 7 đã bật sẵn chế độ làm mịn mặt ở mức trung bình (5/10). Khi kéo về mức 0, ảnh vẫn cho cảm giác da mặt hơi mịn, có thể không làm hài lòng một lượng người dùng. Với các tình huống chụp thiếu sáng, do máy tự đẩy ISO lên cao nên độ mịn của mặt càng bị tăng lên đáng kể.

Tuấn Hưng