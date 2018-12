Mạng xã hội lớn nhất thế giới bắt đầu phổ biến tính năng Live từ tháng 4/2016, cho phép người dùng cập nhật thông tin với bạn bè, người hâm mộ qua video theo thời gian thực. Ban đầu, thành viên rất hào hứng với lựa chọn mới, nhưng hiện không ít người thấy nhàm chán và bị làm phiền bởi các thông báo.

Thông báo khi có bạn bè live video khiến nhiều người dùng thấy phiền.

Theo đó, khi một người bạn trên Facebook hoặc một tài khoản mà người dùng theo dõi (follow) phát video trực tiếp, mạng xã hội này sẽ hiện thông báo. Với việc đẩy mạnh và quảng bá live video của Facebook, điều này đã gây những khó chịu nhất định cho người dùng.

Để tắt thông báo, bạn vào mục Settings (Cài đặt) trên Facebook. Tiếp theo, chọn Notifications (Thông báo) > On Facebook (Trên Facebook) và kéo xuống mục Live video (Video trực tiếp). Mặc định, mạng xã hội này thiết lập là On (Bật) và để tắt thì người dùng chuyển sang mục All off (Tất cả đều tắt).

Hướng dẫn tắt thông báo khi có live video.

Facebook Live bắt đầu được triển khai từ năm 2015. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, tính năng này được cung cấp rộng rãi đến người dùng iOS và Android ở 60 nước cũng như bổ sung một số công cụ thú vị. Các thành viên có thể xem bản đồ và tìm kiếm video được phát trên toàn thế giới, tạo hiệu ứng hình ảnh như chuyển sang màu đen trắng giống Instagram, hay sắp tới có thể là những hình họa ngộ nghĩnh.

Động thái của Facebook được đánh giá là thách thức lớn dành cho các đối thủ online, trong đó có dịch vụ video streaming Periscope của Twitter, Snapchat hay YouTube của Alphabet. Live video đang có tính cạnh tranh cao trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là khi các nhà cung cấp đang đua nhau trở thành đối tác trong việc phát trực tiếp những sự kiện lớn như các trận đấu thể thao, lễ trao giải toàn cầu (Oscar, Grammy)...

Đình Nam