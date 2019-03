Đại diện Samsung và Huawei lời qua tiếng lại vì smartphone gập, trong khi CEO Blackberry hoài nghi về dòng thiết bị mới.

Smartphone với màn hình có thể gập được đang trở thành tâm điểm của làng di động năm 2019, nhất là sau khi Samsung trình làng Galaxy Fold giá 1.980 USD và Huawei ra mắt Mate X giá 2.600 USD.

Trong khi thiết bị của hãng Hàn Quốc có thiết kế màn hình gập vào trong và có thêm màn hình phụ phía ngoài, công ty điện thoại Trung Quốc lại chọn giải pháp màn hình gập ngược ra ngoài.

Chia sẻ với công nghệ Verge cuối tháng 2, Kate Beaumont, Giám đốc dịch vụ sản phẩm và chiến lược của Samsung tại Anh, giải thích lý do màn hình Galaxy Fold không mở ngược như Mate X: "Chúng tôi đã thử nghiệm các thiết kế khác nhau và thấy rằng việc gập vào sẽ tăng tính tiện dụng, bảo vệ màn hình tốt hơn. Thời gian nghiên cứu cũng lâu hơn do kỹ thuật này khó hơn so với bẻ ra ngoài".

Samsung Galaxy Fold có màn hình gập lại như cuốn sách, còn Huawei Mate X gập ngược ra ngoài.

Ngay sau đó, Richard Yu, CEO Huawei, nói với Business Insider rằng họ từng thực hiện ba dự án điện thoại gập cùng lúc, một trong số đó tương tự Galaxy Fold, thậm chí còn đẹp hơn. Tuy nhiên, ông đã cho khai tử dự án vì "nó quá dở".

"Tôi cảm thấy việc có hai màn hình, một ở phía trước và một ở mặt sau, khiến điện thoại trở nên nặng nề", ông Yu nói.

Không chấp nhận sự chê bai của Huawei, tuần trước, Eui-suk Chung, Phó chủ tịch phụ trách R&D của Samsung, nhận xét về Mate X trên Australian Financial Review: "Màn hình lật ra ngoài khiến nó dễ gặp lỗi khi trải nghiệm, bạn dễ chạm nhầm vào màn hình hoặc gọi nhầm cho ai đó. Màn hình cũng dễ bị vỡ hơn khi lỡ làm rơi". Trong khi đó, màn hình lớn như tablet của Galaxy Fold được bảo vệ khi gập lại.

"Bạn mở điện thoại như mở một cuốn sách. Bạn gập nó cũng như gập một cuốn sách. Hành động này tự nhiên hơn làm ngược lại. Vì thế chúng tôi đi theo hướng đó dù gặp nhiều thách thức về mặt kỹ thuật hơn", ông Chung giải thích thêm.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, dù bảo vệ cho thiết kế của Galaxy Fold, Samsung cũng đang âm thầm phát triển một mẫu smartphone thứ hai có thiết kế bẻ ngược ra ngoài tương tự Huawei Mate X. Hãng kỳ vọng sản xuất khoảng một triệu điện thoại gập trong năm nay.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lẫn truyền thông tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của loại thiết bị này. Trong cuộc phỏng vấn với Barron's, John Chen, CEO BlackBerry, nói ông chưa thấy sự đột phá nào ở smartphone màn hình gập hiện nay. Chúng còn cồng kềnh và đắt đỏ. Bên cạnh đó, người dùng không quan tâm một điện thoại trông như thế nào nhiều như là nó có thể làm được những gì.

"Tôi sẽ không giới thiệu điện thoại gập cho bất cứ ai ngoài phòng nghiên cứu của công ty", ông Chen khẳng định.

Châu An