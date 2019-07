Chính phủ Mỹ được cho là đang lên kế hoạch phê duyệt cho các công ty trong nước giao dịch trở lại với Huawei trong 2-4 tuần tới.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ tiết lộ việc phê duyệt giấy phép của các công ty trong nước với Huawei sẽ sớm diễn ra. Đây là một phần trong động thái "cởi trói" mà Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố bên lề Hội nghị G20 ở Nhật Bản cuối tháng 6.

Các công ty Mỹ sẽ sớm hợp tác trở lại với Huawei qua danh sách bổ sung. Ảnh: Reuters.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, cơ quan này đang đánh giá tất cả giấy phép đã nộp và xác định những yêu cầu nào phù hợp với tiêu chí "không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

Trong khi đó, một đối tác của Huawei nói công ty đã được một quan chức trong chính phủ Mỹ thông báo giấy phép có thể được cấp trong hai đến bốn tuần nữa.

"Hiện chưa có tiêu chí rõ ràng, nên các công ty có thể hoàn toàn nộp đơn yêu cầu những thứ mình mong muốn", Kevin Wolf, một cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết.

Do không công bố tiêu chí thế nào gọi là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", nhiều công ty tỏ ra lúng túng. "Việc xác định mặt hàng gây nguy cơ an ninh mà chính phủ Mỹ đưa ra rất mơ hồ. Cách duy nhất ngành công nghiệp này có thể xác định là nộp đơn, sau đó mới biết loại nào được phê duyệt, loại nào bị từ chối", Doug Jacobson, một luật sư thương mại, nói.

Một số doanh nghiệp Mỹ dự định yêu cầu chính phủ minh bạch thông tin, thông qua hội nghị mà Bộ Thương mại Mỹ dự kiến tổ chức tại Washington ngày 18/7. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhắc lại lời ông Trump, nhấn mạnh giấy phép sẽ được cấp nếu thỏa mãn yêu cầu của chính phủ.

Reuters cho biết có hai nhà sản xuất chip Mỹ đã xin giấy phép bổ sung để nối lại việc cung ứng sản phẩm cho Huawei. Trong khi đó, Craig Ridgley, chuyên gia tư vấn thương mại ở Washington, tiết lộ một công ty quản lý phản ứng khách hàng và một doanh nghiệp khác chuyên về mô phỏng radar của Mỹ đang hợp tác với Huawei, cũng sẽ nộp đơn xin cấp thêm giấy phép trong vài ngày tới.

Huawei và 68 thực thể của nó bị chính phủ Mỹ đưa vào "danh sách đen" từ giữa tháng 5. Tại Hội nghị G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ giảm bớt những hạn chế đối với công ty Mỹ khi giao dịch với Huawei. Trong năm 2018, Huawei đã mua tới 11 tỷ USD hàng hóa từ các công ty Mỹ như Intel, Micron, Google... Giới phân tích cho rằng doanh nghiệp Mỹ chịu thiệt hại không nhỏ vì lệnh cấm bởi họ đang bán một lượng sản phẩm khổng lồ cho hãng viễn thông Trung Quốc.

Bảo Lâm (theo Reuters)