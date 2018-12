Bose SoundSport Free tai nghe không dây dành cho dân thể thao

SoundSport Free với khả năng chống nước IPX4 phù hợp với người chơi thể thao.

Bose SoundSport Free là model mới nhất thuộc phân khúc tai nghe không dây hoàn toàn được bán ra tại Việt Nam sau các đối thủ Apple Air Pods, Sony WF-1000X, JBL Free hay B&O Play. Đây là phân khúc tai nghe hoàn toàn mới khi các hãng smartphone bắt đầu bỏ giắc cắm tai nghe trên sản phẩm của mình.

Nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên, Bose hướng đến khách hàng là những người chơi thể thao giống như Sony nhấn mạnh vào tính năng chống ồn hay Apple có thao tác điều khiển tiện lợi cho người dùng iOS.

Dễ dàng kết nối với các thiết bị khác nhau từ iOS đến Android.

Tai nghe có thiết kế dạng oval quen thuộc của dòng SoundSport, tuy nhiên, kích thước khá lớn và nặng hơn các đối thủ như Sony WF1000X hay Samsung Gear Icon X, do đó, việc đeo và sử dụng trong thời gian dài sẽ gây đau tai hơn các model khác.

Thiết kế StayHear+ giúp đảm bảo độ chắc chắn khi sử dụng.

Bù lại Sound Sport Free có thiết kế nút tai nghe StayHear+ với các kích cỡ khác nhau, giúp người dùng đeo thoải mái nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn không bị rơi khi hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, khả năng chống mồ hôi và nước nhẹ theo chuẩn IPX4 giúp đảm bảo cho việc chơi thể thao ngoài trời. Khung viền của model này được bọc cao su bảo vệ, giúp chống va đập tốt hơn nếu bị rớt. Phần nắp ngoài có các màu sắc và hoa văn khác nhau như cam, đen và xanh dương.

Các nút bấm được phân bố ở hai bên tai nghe với nút kích hoạt trợ lý ảo (Siri hoặc Google) nằm ở tai trái, còn bên tai phải là tăng giảm âm lượng cùng nút play/pause. Các nút bấm được làm hơi lồi lên nhưng khá cứng khi bấm. Với những người mới sử dụng, bấm mạnh có thể làm rớt tai nghe ra ngoài, Bose cần khắc phục ở thế hệ kế tiếp.

Tai nghe SoundSport Free được tích hợp nhiều công nghệ âm thanh độc quyền của Bose đem lại chất lượng tối ưu ở từng mức âm lượng và từng dòng nhạc khác nhau. Tai nghe thể hiện chất âm đặc trưng của Bose với âm bass chắc chắn, treble rõ ràng, âm thanh trong trẻo với độ chi tiết cao. Tuy nhiên, do không có tính năng chống ồn nên khi hoạt động ngoài trời âm thanh xung quanh lọt vào khá nhiều. Có thể Bose cố ý làm vậy để người dùng vừa tận hưởng âm nhạc nhưng vẫn có thể nhận biết được môi trường xung quanh khi chơi thể thao.

Model này cho thời gian sử dụng liên tục 15 giờ với hộp sạc đi kèm.

Ngoài ra, giống các mẫu tai nghe không dây khác, SoundSport Free cũng cho phép nghe và nhận cuộc gọi dễ dàng, tuy nhiên, khi nghe gọi chỉ có tai phải được sử dụng. Đi kèm với hai tai nghe là hộp đựng kiêm dock sạc. Do kích thước lớn nên hộp sạc của model này cũng to hơn so với các hộp đựng khác. Thiết kế của hộp đựng dễ dàng lấy ra hơn so với các model khác đồng thời, nam châm hút cũng giúp giữ tai nghe không bị rớt ra. Tuy nhiên, người dùng sẽ dễ bị nhầm lẫn khi đặt tai nghe vào hộp.

Sound Sport Free có thời gian sử dụng liên tục 5 giờ, đây là mức giới hạn chung của hầu hết các mẫu tai nghe true wireless. Với hộp đựng kiêm pin dự phòng người dùng có thể sạc thêm hai lần đem lại mức sử dụng tối đa 15 giờ.

Một điểm nổi bật khác của sản phẩm là hệ thống ăng-ten mới giúp duy trì kết nối, giữ hai tai nghe và thiết bị phát ổn định không bị rớt kết nối như một số model khác. Ngoài ra, với ứng dụng Bose Connect người dùng có thể dễ dàng tìm lại tai nghe nếu lỡ làm rơi hay thất lạc trong phạm vi 9m bằng tính năng Find my Buds, điểm này giống với AirPods.

Với mức giá 4,99 triệu đồng, Bose SoundSport Free bán tại Việt Nam rẻ hơn so với thị trường Mỹ và ngang với Sony WF-1000X. Sản phẩm có lợi thế về chất lượng âm thanh cũng như khả năng kết nối ổn định so với các đối thủ.

Huy Đức