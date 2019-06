Bộ đôi máy chụp ảnh lấy liền nhiều màu sắc của Canon

Máy in ảnh mini của Canon dùng công nghệ in khô Zink Zero Ink, giúp in màu mà không cần dùng ống mực, khác với dòng Instax của Fujifilm sử dụng film và chụp cơ học. Cả hai dùng kèm giấy glossy 2x3 inch có thể chống bẩn và trầy xước, mặt sau ảnh in là lớp keo có thể bóc ra và dán lên bất cứ bề mặt nhẵn nào.

Tuy nhiên, tốc độ in của máy nhìn chung khá chậm. Từ lúc nhấn nút chụp và in đến khi bức ảnh hoàn tất có thể mất đến 3 - 5 phút. Chất lượng ảnh sau khi in ở mức trung bình, không sắc nét, khá nhiễu ở môi trường thiếu sáng.