Điện thoại thế hệ mới của Apple xuất hiện với cụm camera vuông gồm ba ống kính, kích thước tương đương iPhone XR và XS Max hiện nay.

Trang Macotakara (Nhật Bản) đã đăng ảnh và video được cho là mô hình iPhone 2019. Thiết kế được lấy từ bản vẽ CAD rò rỉ từ đối tác của Apple, sau đó in 3D. Nguồn tin cho biết sẽ có hai mẫu máy mới, trong đó, phiên bản dùng màn hình OLED 6,1 inch có thể tên iPhone XI và mẫu 6,5 inch là XI Max.

Bộ đôi iPhone XI lần đầu lộ video mô hình Video trên tay mô hình iPhone XI.

Như vậy, iPhone XI có màn hình lớn hơn iPhone XS và bằng iPhone XR. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, mô hình mẫu điện thoại mới của Apple có kích thước nằm ở khoảng giữa hai thiết bị. Cùng là 6,1 inch nhưng iPhone XI với màn hình OLED sẽ gọn hơn iPhone XR với tấm nền LCD.

Các phép đo cho thấy iPhone XI có bề ngang rộng hơn 0,4 mm và dày hơn 0,2 mm so với XS. Trong khi đó iPhone XI Max to bằng XS Max nhưng dày hơn 0,4 mm. Dòng máy mới dày hơn có thể do tích hợp tính năng PowerShare, cho phép thiết bị sạc không dây cho các máy khác. Công nghệ tương tự đã có trên Galaxy S10 hay Huawei P20 Pro.

Cụm camera mới trên iPhone 2019.

Camera là điểm thay đổi đáng kể trên hai thiết bị mới, được thiết kế thành cụm hình vuông lồi lên. iPhone XI và XI Max sẽ có ba ống kính, mỗi chiếc to bằng camera đơn trên iPhone XR, được xếp theo hình tam giác. Ngoài ra, máy còn tích hợp cảm biến TOF để đo chiều sâu.

iPhone thế hệ mới sẽ được Apple phát hành vào tháng 9. Nâng cấp tính năng và cải tiến lớn cho camera có thể là hướng đi giúp công ty công nghệ Mỹ tăng sức cạnh tranh với các điện thoại Android cao cấp.

Bảo Anh