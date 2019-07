Sản phẩm của Panasonic không cần bảo trì do không sử dụng thanh anode, vỏ bằng thép không gỉ.

Bình nước nóng gián tiếp thông thường sử dụng vỏ thép tráng men, có thể bị rỉ sét và đóng cặn, đặc biệt với nước có tính axit như ở Việt Nam. Để khắc phục hạn chế này, Panasonic dùng thép không gỉ sản xuất tại Nhật Bản với khả năng chống ăn mòn cao, chịu được nhiệt độ lên đến 90 độ C.

Ngoài ra, bên trong máy nước nóng phổ thông có thanh anode, được thêm vào để chống đóng cặn cho thanh đốt và bảo vệ ruột bình. Thanh này sẽ bị ăn mòn theo thời gian và thường phải thay sau khoảng hai năm sử dụng. Bình nước nóng Panasonic không dùng thanh anode nên không cần bảo trì.

Trên sản phẩm thế hệ mới, nhà sản xuất Nhật Bản tích hợp cầu dao chống rò điện ELB vào trong cạnh trái của bình, thiết kế theo chuẩn IPX4 với khả năng chống nước bắn từ nhiều phía. Phần vỏ được làm bằng vật liệu chống cháy với tấm xốp cách nhiệt cấp V0 (mức cao nhất), vỏ trước bằng thép.

Máy nước nóng của Panasonic đặt ELB ở bên trong thay vì gần phích cắm như một số sản phẩm khác.

Panasonic cho biết thanh đốt trên bình nước nóng của hãng có thể đun nước lên 75 độ C trong 60 phút, nhanh hơn so với mức 70-75 phút của các sản phẩm cùng phân khúc. Ngoài ra, lớp xốp cách nhiệt được làm cong theo bề mặt ruột bình, có các "túi chân không" nên nước để qua đêm chỉ giảm 7 độ C.

Bình nước nóng không cần bảo trì của Panasonic có giá 4,3 triệu đồng cho bản 15 lít, dòng 20 lít là 4,5 triệu đồng và 5 triệu đồng cho dung tích 30 lít. Trong phân khúc này, người dùng có thêm lựa chọn như Ariston Top, Lux, dòng Ferroli Verdi hay một số model của Electrolux.

Thực tế ở Việt Nam, không nhiều gia đình quan tâm tới việc bảo trì máy nước nóng. Trong khi đó tính chất nguồn nước tại Việt Nam là nước cứng (hàm lượng khoáng canxi và magie cao), biểu hiện dễ thấy là nước đun sôi thường để lại cặn màu trắng ở đáy ấm. Với máy nước nóng, lớp cặn này làm giảm khả năng làm nóng cũng như giữ nhiệt, ảnh hưởng tới tuổi thọ của thiết bị.

Đình Nam