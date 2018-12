Trình làng từ năm 2013, nhưng nguồn ứng dụng hạn chế so với nền tảng iOS và Android khiến BlackBerry 10 tỏ ra thiếu cạnh tranh. Đó là lý do ảnh hưởng đến doanh số kinh doanh thiết bị của BlackBerry, khiến hãng tuyên bố chuyển hướng sang sử dụng hệ điều hành Android. Điều đó cũng làm xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng BlackBerry sẽ không sản xuất BlackBerry 10 trong thời gian tới do tình hình kinh doanh phần cứng không đạt như kì vọng.

Tuy nhiên, trong phỏng vấn mới đây với Gulf News, CEO John Chen cho biết việc từ bỏ BlackBerry 10 sẽ chỉ diễn ra nếu nền tảng này kém bảo mật hơn Android. Hãng xác nhận tiếp tục hỗ trợ hệ điều hành BlackBerry 10 trong những năm tới. Vì thực tế, các thiết bị của BlackBerry và nền tảng BB10 vẫn còn được sử dụng tại không ít doanh nghiệp. Một số tổ chức chính phủ như ở Anh, Mỹ, Đức hay Canada, Australia cũng sử dụng thiết bị BB10 vì lý do bảo mật.

Priv chạy Android còn Passport sử dụng BlackBerry 10.

Tại thị trường Việt Nam, theo ông Phạm Minh Thư, Giám đốc công ty phân phối các sản phẩm công nghệ cao dầu khí (PHTD), mọi chính sách dành cho sản phẩm chính hãng không có gì thay đổi. Các model bao gồm cả Android và BlackBerry 10 tiếp tục có mặt trên thị trường và đi kèm các dịch vụ hỗ trợ.

Ông Thư cho rằng, tại thị trường trong nước nhiều người dùng vẫn trung thành với BlackBerry vì khả năng hỗ trợ công việc liên quan đến các tính năng văn phòng như email, tổ chức lịch làm việc. Ngoài ra hiệu năng ổn định, thời lượng pin cao và chất lượng phần cứng đảm bảo là các điểm mạnh khác, cho dù sản phẩm còn hạn chế về các tính năng giải trí.

Trong khi đó, theo CEO John Chen, bảo mật là giá trị cốt lõi nhất của BlackBerry. Việc tiếp tục hỗ trợ và duy trì BlackBerry 10 trong một chiều hướng khác, là phát triển 2 dòng sản phẩm song song BlackBerry 10 và Android nhằm đảm bảo giá trị cốt lõi, cũng như cải thiện tình trạng thiếu ứng dụng bằng nền tảng Android phổ biến. Nhưng liệu BlackBerry có thể trở lại thời kì hoàng kim như chính họ trước đây được hay không, điều đó cần nhiều thời gian hơn để trả lời.

Sắp tới, sau mẫu Android đầu tiên Priv, BlackBerry sẽ tung ra thêm hai smartphone Android nữa, nằm ở phân khúc tầm trung thấp hơn với giá bán khoảng 300 đến 400 USD.

Mỹ Anh