Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương Binh Xã hội) phối hợp bảo vệ trẻ em trên mạng.

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trẻ em trở thành công dân số từ rất sớm, hoạt động trên môi trường mạng nhiều giờ mỗi ngày. Internet đang thay đổi hoàn toàn cách các em học tập, kết bạn, giao tiếp so với thế hệ cha anh.

Vì vậy, ngày 5/3 tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin và Cục Trẻ em đã ký kết kế hoạch phối hợp để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, đồng thời trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng sống an toàn trên môi trường mạng.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết ngày nay, cho biết khái niệm công dân số không còn xa lạ. Trẻ em có nhiều cơ hội và cũng gặp nhiều thách thức trong thời đại hiện nay nên vấn đề bảo vệ trẻ em trên mạng được các nước quan tâm nhiều hơn.

Lễ ký kết bảo vệ trẻ em trên không gian mạng ngày 5/3 tại Hà Nội.

"Hai đơn vị sẽ phát huy các năng lực và là đầu mối cùng các cơ quan, ngành khác như Giáo dục, Công an, Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch, các cơ quan nghiên cứu xã hội, quyền con người để hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hai cơ quan mong muốn hướng tới giáo dục, trang bị cho các em kiến thức, 'vắc-xin' để từng bước có thể bảo vệ mình trên không gian mạng", ông Nam nhấn mạnh.

Trước hết, Cục An toàn thông tin và Cục trẻ em sẽ tập trung khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng, triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hai bên sẽ kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng hoạt động vì trẻ em, tạo thành quy trình để phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Thông qua mạng lưới này, trẻ em dễ dàng lên tiếng, tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, được bảo vệ an toàn khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng, tương tự quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại trong đời thực.

"Bảo đảm để trẻ em được hoạt động và tương tác tích cực, lành mạnh trên môi trường mạng một cách an toàn không phải chỉ là nhiệm vụ của một bộ, ngành cụ thể nào mà là nhiệm vụ của toàn xã hội. Do vậy, cần xây dựng, phát triển thí điểm hệ sinh thái thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp vào cuộc, tham gia cùng xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng", đại diện Cục Trẻ em cho hay.

Châu An