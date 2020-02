Apple được cho là sẽ công bố một mẫu bàn phím với bàn di chuột để iPad Pro 2020 tiến xa hơn trong hành trình thay thế laptop.

Hệ điều hành iPadOS đã hỗ trợ chuột do bên thứ ba sản xuất. Trong khi đó, theo The Information, bàn phím với trackpad sẽ là phụ kiện đầu tiên do Apple thiết kế nhằm cung cấp cho người dùng tính năng di chuột trên máy tính bảng.

Trước sự thành công của dòng Microsoft Surface, Apple cũng đang nỗ lực biến iPad trở thành thiết bị thay thế laptop. Hãng xây dựng hệ điều hành riêng iPadOS cho máy tính bảng, chuyển từ cổng Lightning sang cổng USB-C.

Bàn phím Folio cho iPad không có trackpad, nên khi muốn di chuyển tới vị trí khác trên màn hình, người dùng phải chạm vào màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy bất tiện khi đang soạn thảo trên bàn phím và nếu muốn chuyển tới vị trí khác trên màn hình, họ phải nhấc tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Bằng việc có thêm trackpad trên bàn phím, vấn đề trên sẽ được giải quyết và mang đến sự quen thuộc như khi dùng laptop hơn.

Bàn phím mới sẽ do Foxconn sản xuất và dự kiến được công bố cùng với iPad Pro 12,9 inch thế hệ mới cuối năm nay.

Minh Minh