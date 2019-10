Cuộc họp giữa Mark Zuckerberg và nhân viên Facebook hồi tháng 7 đề cập đến việc chống lại các nhà phê bình, đối thủ cạnh tranh và chính phủ Mỹ.

Trong bản ghi âm 2 cuộc họp về phiên hỏi đáp giữa Zuckerberg và các nhân viên được The Verge công bố, CEO Facebook đề cập đến nhiều vấn đề mà mạng xã hội đang gặp phải một cách thoải mái do không có mặt của truyền thông. Cuộc họp diễn ra sau khi công ty nộp phạt 5 tỷ USD cho Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) do gây ra các bê bối rò rỉ dữ liệu, điển hình là vụ Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg trong phiên điều trần tại Mỹ năm 2018. Ảnh: Reuters.

Trao đổi với nhân viên, Zuckerberg tỏ ra không hài lòng về kế hoạch chia tách các công ty công nghệ lớn nếu đắc cử Tổng thống Mỹ của Thượng Nghị sỹ Elizabeth Warren. "Tôi cá rằng chúng ta sẽ đối mặt với thách thức nếu bà Warren được bầu làm tổng thống, nhưng chúng ta sẽ thắng. Ý tôi là, tôi không muốn có một vụ kiện lớn nhằm vào Facebook. Nhưng hãy thử nghĩ, nếu ai đó cố đe dọa sự tồn tại của bạn, bạn cần đứng lên và chiến đấu", Zuckerberg nói.

Cũng theo người đứng đầu Facebook, việc chia tách công ty ông, Google hay Amazon đều không giải quyết triệt để vấn đề. Những doanh nghiệp này mất đi, sẽ có các mô hình tương tự khác mọc lên và việc can thiệp vào bầu cử khó giảm xuống. Ông cho rằng Twitter có mô hình khá an toàn, ngại đối mặt với thách thức và điều đó tạo nên sự khác biệt giữa hai mạng xã hội.

Bà Warren sau đó đáp trả trên Twitter rằng hệ thống pháp luật của nước Mỹ cần được điều chỉnh nhằm "tránh các công ty khổng lồ như Facebook dính líu đến hành động cạnh tranh bất hợp pháp, dẫm lên quyền riêng tư người dùng nhưng không chịu trách nhiệm".

Trong suốt phiên hỏi đáp, Zuckerberg phần lớn giữ thái độ nghiêm túc. Tuy nhiên, ở một vài hoàn cảnh, ông tỏ ra hài hước, nhất là khi được hỏi về việc mình bị sa thải khỏi Facebook hay bị nhiều quốc gia trên thế giới điều trần. "Tôi sẽ không đi đến mọi phiên điều trần trên thế giới vì nó chưa thực sự hữu ích. Rất nhiều nơi muốn làm điều đó, như Mỹ và châu Âu, xoay quanh vụ Cambridge Analytica. Tôi đã bị điều trần ở Mỹ, nhưng sẽ không xuất hiện nơi khác bởi nó không có ý nghĩa", Zuckerberg chia sẻ quan điểm.

Nói đến báo cáo về vấn đề môi trường làm việc tồi tệ của 30.000 quản trị viên hợp đồng, Zuckerberg nhấn mạnh "có chút quá mức". Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ ưu tiên việc đảm bảo nhân viên nhận được hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Trong cuộc họp, CEO Facebook nhận câu hỏi về sự đe dọa của TikTok. Ông cho rằng ứng dụng video ngắn của ByteDance phát triển tốt trên toàn cầu và tại Mỹ, đặc biệt đối với đối tượng trẻ tuổi. Tuy nhiên, ông tiết lộ đang làm một phiên bản tương tự có tên Lasso, với mục tiêu triển khai đến những thị trường nơi TikTok chưa lớn mạnh, chẳng hạn Mexico.

Ngoài ra, Zuckerberg còn đề cập đến các thách thức về tiền ảo Libra cũng như đưa ra nhiều hướng tiếp cận với Instagram. Ông khuyến khích nhân viên Facebook đoàn kết để vượt qua những khó khăn mà công ty đã, đang và sẽ gặp phải.

Bảo Lâm (theo The Verge)