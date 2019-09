Apple trình làng iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max

MỹiPhone 11 là bản nâng cấp của iPhone XR với nhiều màu sắc, màn hình LCD trong khi iPhone 11 Pro, 11 Pro Max có 3 camera giống tin đồn.

iPhone 11

iPhone 11.

Là bản nâng cấp của iPhone XR nhưng tên gọi model mới không còn tạo cảm giác "giá rẻ" như thế hệ cũ. iPhone 11 có màn hình 6,11 inch chuẩn Liquid Retina nhưng chỉ dùng tấm nền LCD, loa ngoài chuẩn âm thanh Dolby Atmos, 6 màu sắc là tím, xanh, vàng, trắng, đen và đỏ. Theo Apple, mặt lưng kính của máy vào dạng khó sản xuất nhất trên smartphone hiện nay.

Cụm camera kép phía sau với một độ phân giải 12 megapixel, góc rộng 26 mm, f/1.8 và một ống kính góc siêu rộng cùng độ phân giải, tiêu cự 13 mm f/2.4. Chế độ chụp chân dung Portrait Mode sẽ hoạt động với cả con vật thay vì chỉ người như trước. Máy cũng sẽ có chế độ chụp đêm Nght Mode tương tự Google và Samsung. Khả năng quay video chuẩn 4K, tốc độ 60 hình mỗi giây, quay slo-mo, time-lapse.

Camera trước cũng có độ phân giải 12 megapixel TrueDepth, tự chuyển sang góc rộng khi chụp ngang. Người dùng cũng có thể quay video chuẩn 4k tốc độ 60 hình/giây với camera này. iPhone 11 dùng chip A13 Bionic với hiệu năng "mạnh nhất từng có trên smartphone" theo giới thiệu của Apple. Hãng sau đó mời Yang Yang từ Giant Network trình diễn một tựa game đòi hỏi xử lý đồ họa cao.

iPhone 11 có giá bán từ 699 USD.

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max

iPhone 11 Pro. Ảnh: Verge

Trước đây, Apple sử dụng Pro cho các dòng iPad, MacBook và Plus, Max cho các dòng máy cỡ lớn của iPhone. Tuy nhiên, với model mới màn hình lớn nhất là 6,5 inch, hãng đặt cái tên khá dài là iPhone 11 Pro Max. Model còn lại là iPhone 11 Pro có màn hình 5,8 inch - kế thừa của chiéc iPhone XS. Cả hai sử dụng màn hình OLED được đặt tên là Super Retina XDR với độ tương phản 2 triệu:1, độ sáng 1.200 nit, tiết kiệm điện 15% so với thế hệ trước và chip xử lý là A13 Bionic giống trên iPhone 11.

Máy có thiết kế cụm 3 camera vuông rất giống với các tin đồn trước đó bao gồm một ống kính tiêu chuẩn 12 megapixel, góc rộng 26 mm, f/1.8, ống kính tele 52 mm, f/2.4 và ống kính góc siêu rộng 120 độ (13 mm), f/2.4. Máy có thể quay video chuẩn 4K tốc độ 60 hình/giây và chỉnh sửa video trực tiếp.

Màu xanh mới trên bộ đôi iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Ảnh: Engadget

iPhone 11 Pro có pin tốt hơn 4 tiếng so với iPhone XS trong khi iPhone 11 Pro Max có pin tốt hơn 5 tiếng so với iPhone XS Max. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh PD. Bộ đôi này cũng đi kèm sạc nhanh 18W trong hộp.

Bốn lựa chọn màu sắc cho hai model cao cấp hơn là xanh sẫm, đen, trắng và vàng. Giá bán khởi điểm cho iPhone 11 Pro là 999 USD còn iPhone Pro Max là 1.099 USD.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5. Ảnh: Verge

Watch Series 5 không có thay đổi về kiểu dáng so với Series 4. Nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình có thể luôn bật (Always-on Display) tương tự Samsung. Công nghệ màn hình LTPO sẽ tự giảm độ sáng, giảm tốc độ làm tươi màn hình từ 60 Hz còn 1 Hz ở chế độ nghỉ. Một cảm biến sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh các thông số này giúp pin vẫn giữ ở mức 18 tiếng, tương tự các thế hệ trước dù màn hình luôn mở.

Thiết bị cũng thêm tính năng la bàn và có thể gọi khẩn cấp ở khoảng 150 quốc gia trên thế giới bằng cách ấn và giữ nút cứng.

Đồng hồ thông minh thế hệ thứ 5 của hãng sẽ có giá từ 399 USD, bản có kết nối dữ liệu mạng giá 499 USD. Người dùng có thể đặt hàng hôm nay và nhận máy vào ngày 20/9 tại Mỹ. Apple ngừng bán Watch Series 4 trong khi Series 3 sẽ được bán tiếp với giá 199 USD.

iPad 2019

iPad thế hệ thứ 7. Ảnh: Verge

Apple trình làng iPad thế hệ thứ 7 với nhiều điểm tương đồng so với thế hệ thứ 6 nhưng sử dụng màn hình lớn hơn, 10,2 inch chuẩn Retina thay vì 9,7 inch như trước. iPad 2019 chạy chip A10 Fusion, hỗ trợ kết nối Smart Connector với bàn phím kích thước tiêu chuẩn để sử dụng như laptop. iPadOS nâng cấp trên máy hỗ trợ đa nhiệm cửa sổ tốt hơn. Camera sau 8 megapixel, kết nối LTE, kết cấu bằng vỏ nhôm có thể tái chế 100%.

iPad thế hệ 7 có giá khởi điểm 329 USD, bắt đầu bán ra từ ngày 30/9.

iPhone XS, XS Max ngừng bán

Cũng giống như iPhone X, thế hệ XS và XS Max cũng bị Apple ngừng bán chỉ sau một năm. Đây là điều đã được dự đoán từ trước do 11 Pro và 11 Pro Max không có nhiều nâng cấp về kiểu dáng so với thế hệ trước. Hãng tiếp tục bán iPhone 8 và 8 Plus giá từ 449 USD, iPhone XR giá từ 599 USD.