Apple đăng biển quảng cáo về bảo mật dữ liệu tại một cột điện ngay cạnh Sidewalk Labs - công ty chuyên về thành phố thông minh của Alphabet.

Banner có nội dung: "Công việc của chúng tôi là đứng ngoài những gì thuộc về bạn" (We're in the business of staying out of yours), được treo gần văn phòng ở Toronto (Canada) của Sidewalk Labs, thuộc tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google.

Banner treo gần công ty Sidewalk.

Đi kèm thông điệp là đường link nói chi tiết về chính sách của Apple liên quan tới quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu trong các dịch vụ như Apple Pay, Face ID...

Sidewalk Labs từng công bố kế hoạch xây dựng thành phố công nghệ cao giữa lòng Toronto, nhưng gây lo ngại về việc hệ thống các cảm biến sẽ có thể bị dùng để thu thập dữ liệu về người dân.

Đầu năm nay, Apple cũng đăng quảng cáo phủ mặt bên của một khách sạn ở Las Vegas, gần triển lãm công nghệ CES 2019, để truyền đi thông điệp: "Chuyện xảy ra trên iPhone của bạn sẽ nằm lại trên iPhone của bạn".

Quảng cáo của Apple đặt cạnh nơi diễn ra sự kiện CES 2019.

Đến đầu tháng 6, trong sự kiện WWDC 2019, Apple cũng chiếu tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google (Sign in with Facebook, Sign in with Google) lên màn hình lớn và nhận xét: "Việc đăng nhập này có thể thuận tiện, nhưng cái giá phải trả là sự riêng tư. Các thông tin cá nhân của bạn đôi khi bị chia sẻ mà bạn không hay biết. Hoạt động đăng nhập của bạn có thể được sử dụng để theo dõi bạn".

"Chúng tôi tin quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và điều đó thể hiện trong mọi thứ chúng tôi làm", Craig Federighi, Phó chủ tịch phụ trách mảng phần mềm của Apple, khẳng định.

Châu An