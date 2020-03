iOS thế hệ mới được cho là sẽ hỗ trợ người dùng rút lại những tin nhắn iMessage mà họ lỡ gửi đi.

Theo MacRumors, Apple đang thử nghiệm tính năng rút tin nhắn đã được gửi qua iMessage. Cả người nhận và người gửi sẽ nhìn thấy thông báo khi một tin nhắn được thu hồi, tương tự trên Facebook Messenger.

Người dùng có thể xoá tin nhắn iMessage đã gửi tới máy người khác. Ảnh: iMore.

Tính năng này dự kiến được đưa vào iOS 14, hệ điều hành thế hệ mới được Apple công bố tại sự kiện WWDC của hãng đầu tháng 6. Tuy nhiên, do Covid-19 đang bùng phát, nhiều khả năng WWDC sẽ bị hoãn tổ chức hoặc chỉ diễn ra trực tuyến.

Hiện chưa rõ người dùng iMessage bị có bao nhiêu thời gian để "suy nghĩ lại" về tin nhắn. Gmail hỗ trợ rút lại email trong 30 giây sau khi bấm nút gửi, còn người dùng WhatsApp có tới một tiếng để "sửa sai"

Trong khi đó, từ cuối 2018, Facebook Messenger cho phép xoá thông điệp trong vòng 10 phút. Để sử dụng tính năng này, người dùng nhấn giữ vào tin nhắn muốn xóa. Một bảng thông báo sẽ hiện ra với hai lựa chọn là Xóa với tất cả mọi người (Remove for Everyone) và Xóa cho riêng bạn (Remove for You). Nếu chọn Xóa với tất cả mọi người, tin nhắn sẽ biến mất trên thiết bị của cả người gửi và người nhận, vị trí tin nhắn được thay thế bằng dòng thông báo tin nhắn bị xóa.

Châu An