Apple gửi thư mời sự kiện ra mắt iPad Pro ngày 30/10

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, ba dòng sản phẩm mới sẽ được Apple ra mắt tại sự kiện ngày 30/10 là iPad, máy tính Mac và AirPods. Ngạc nhiên nhất là thông tin Apple sẽ quay lại nâng cấp dòng máy tính bảng cỡ nhỏ iPad Mini

iPad Pro sẽ là "nhân vật chính" của sự kiện với kiểu dáng thay đổi hoàn toàn. Model này có viền mỏng hơn đáng kể, bỏ nút Home vật lý nhưng không sử dụng thiết kế tai thỏ. Máy tích hợp thêm nhận dạng khuôn mặt FaceID, bỏ nút Home và cũng không có cổng USB-C như các tin đồn trước đó.

iPad Pro 2018 với viền siêu mỏng sẽ là tâm điểm sự kiện.

iPad Pro 2018 sẽ là một trong những sản phẩm mỏng nhất mà Apple từng công bố. Máy chỉ có độ dày 5,9 mm trong khi bản iPad Pro 10,5 inch đang bán trên thị trường là 6,1 mm và bản 12,9 inch dày tới 6,9 mm. Đổi lại, sản phẩm sẽ bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Ở mặt sau, máy có bộ kết nối từ tính, cho phép làm việc với các thiết bị ngoại vi, như bàn phím rời để biến thiết bị thành laptop. Riêng bút Apple Pencil cũng được làm mới, có khả năng nhận diện iPad Pro ở gần và kết nối thay vì phải cắm vào cổng sạc như hiện nay.

Các dòng sản phẩm máy tính Mac chủ yếu chỉ nâng cấp cấu hình với vi xử lý mới nhưng giữ nguyên kiểu dáng và giá.

Hai dòng phụ kiện của Apple cũng sẽ có mặt trong lễ ra mắt là AirPod thế hệ hai và bộ sạc AirPower có thời gian bán cụ thể sau hơn một năm trình làng.

AirPod thế hệ hai cũng sẽ được giới thiệu.

Trước đó, Công ty công nghệ Mỹ đã gửi thư mời giới truyền thông tham gia sự kiện vào ngày 30/10. Thông điệp trong thư là "There's more in the making" (Vẫn còn những thứ đang được tạo ra), ngầm khẳng định ngoài bộ ba iPhone mới hồi tháng 9, Apple sẽ còn trình làng thêm một số sản phẩm khác.

Sự kiện diễn ra tại nhà hát Howard Gilman ở Brooklyn, New York - địa điểm gây bất ngờ bởi hãng thường giới thiệu sản phẩm mới tại trụ sở chính ở Cupertino hoặc các nhà hát gần đó.

Tuấn Hưng