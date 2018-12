Apple ra mắt iPhone 7 chống nước, camera kép

Chân dung iPhone 7 và 7 Plus trước lễ ra mắt / iPhone 7 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Là sản phẩm xuất hiện gần cuối trong lễ ra mắt, nhưng bộ đôi iPhone thế hệ mới của Apple lại gây được nhiều chú ý nhất.

Hệt như thông tin đồn thổi hàng tháng qua, hai mẫu iPhone thế hệ mới được trình làng với tên gọi iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Apple cũng chính thức loại bỏ phiên bản dung lượng 16GB và thay thế bằng model thấp nhất 32GB. Bên cạnh đó, người dùng có hai lựa chọn dung lượng cao 128GB và 256GB, như máy tính bảng iPad Pro.

Dù kiểu dáng trông không khác biệt rõ với iPhone 6s lẫn iPhone 6, Apple vẫn gây chú ý khi lần đầu tiên trang bị khả năng chống nước cho iPhone. Với tiêu chuẩn IP67, 7 và 7 Plus có thể sử dụng dưới trời mưa hoặc chìm trong nước ở độ sâu tối đa 1 mét, trong vòng 30 phút mà không gặp vấn đề.

Sử dụng thiết kế vỏ kim loại với khung viền được bo cong như 6 và 6s, nhưng dải nhựa ăng-ten nằm ngang lưng được Apple đẩy lên sát viền khiến cho mặt sau liền lạc hơn. Sau 5 năm kể từ mẫu 4s, phiên bản màu đen bóng mới quay trở lại bằng tên gọi Jet Black trên iPhone 7 và 7 Plus. Khác với 4 màu đen xám, vàng, vàng hồng hay bạc quen thuộc, màu đen mới có dạng bóng và sử dụng quy trình chế tạo phức tạp hơn. Vì thế, nó chỉ xuất hiện trên phiên bản 128GB và 256GB.

Thiết kế iPhone thế hệ mới cũng gây tranh cãi khi loại bỏ jack tai nghe 3,5 mm truyền thống, thay vào đó, tai nghe EarPords đời mới sử dụng jack cắm lightning chung với cổng sạc. Nếu không muốn, người dùng phải sử dụng cổng chuyển, phụ kiện sẽ được Apple tặng kèm sẵn trong hộp. Còn với phím Home, hãng thay thế kiểu vật lý có thể nhấn xuống được bằng công nghệ cảm ứng lực, tương tự như màn hình 3D Touch.

Camera là trang bị được Apple dành nhiều thời gian chia sẻ nhất trên iPhone 7. Hãng tự tin cho biết iPhone thế hệ mới có camera hàng đầu. Trong đó, iPhone 7 mang đến cho người dùng iPhone trải nghiệm chụp hình gần với máy ảnh chuyên nghiệp DSLR. Camera kép lần đầu được Apple sử dụng, nhưng chỉ có trên phiên bản Plus, đem lại tính năng Zoom như ống kính quang học trên máy ảnh, cho phép phóng 2x đến 10x. Tính năng làm mờ hậu cảnh tạo ra hiệu ứng bokeh khi chụp ảnh chân dung, cận cảnh... Tất cả có được nhờ vào hệ thống 2 camera cùng độ phân giải 12 megapixel nhưng một có tiêu cự 28 mm và một có tiêu cự 56 mm.

Dù chỉ duy trì camera dạng đơn, khả năng chụp hình trên phiên bản nhỏ iPhone 7 cũng được Apple đề cao với những nâng cấp cả phần cứng lẫn phần mềm. Cảm biến mới lớn hơn 50%, ống kính độ mở lớn hơn khi lên tới f/1.8 và sử dụng đèn flash QuadLED. Phần mềm chụp hình trên iOS 10 cho phép lưu ảnh dưới định dạng RAW, thứ mà nhiều smartphone Android đã hỗ trợ. Và đáp ứng cho trào lưu selfie, camera trước trên bộ đôi iPhone 7 có bước tiến lớn về độ phân giải khi đều được nâng lên 7 megapixel, từ 5 megapixel như ở 6s năm ngoái.

Không tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết về vi xử lý, dung lượng RAM, nhưng bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus được Apple hứa hẹn là những smartphone nhanh và hiệu năng tốt nhất thị trường. Vi xử lý A10 Fusion cho tốc độ xử lý nhanh hơn A8 trên iPhone 6 tới ba lần và khả năng xử lý đồ hoạ tốt hơn 50% của A9 trên iPhone 6s. Sử dụng nền tảng 64-bit và có cấu trúc 4 nhân nhưng chip của iPhone 7 lại tiết kiệm điện năng chỉ bằng 2/3 đời trước.

Pin và màn hình không có nâng cấp rõ rệt dù Apple cho rằng của iPhone 7 và 7 Plus là những thứ tốt nhất mà họ từng làm ra. Màn hình có độ phân giải và kích thước tương tự 6s và 6s Plus năm ngoái, hỗ trợ công nghệ cảm ứng lực 3D Touch nhưng tái tạo màu sắc chính xác hơn. Loa ngoài, trang bị vốn là điểm yếu của iPhone trong gần 10 năm qua lại bất ngờ có sự nâng cấp khi từ dạng đơn lên loa kép Stereo, với một loa nằm ở cạnh đáy và một nằm ở cạnh trên, cho âm lượng sống động gấp hai lần trên 6s.

Bên cạnh màn ra mắt của iPhone 7 và 7 Plus, Apple cũng trình làng nhiều phụ kiện mới. Đáng chú ý nhất là Apple Watch 2 với cải tiến cho phép chống nước ở độ sâu 50 mét, thậm chí có thể sử dụng được khi đang bơi. Tuy nhiên, thiết kế không nhiều khác biệt so với Apple Watch đời đầu khi chỉ được bổ sung thêm phiên bản vỏ Ceramic màu trắng. Cùng việc loại bỏ jack tai nghe 3,5 mm trên iPhone, Apple còn tung ra tai nghe không dây AirPods với giá 159 USD.

Khác với mọi năm, iPhone 7 và 7 Plus năm nay được hãng bán ra thị trường sớm hơn khi chỉ 2 ngày sau lễ ra mắt, người dùng có thể đặt hàng online. Và tới 16/9, Apple sẽ chính thức bán và giao hàng tại nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có danh sách đợt đầu.

Dù tăng dung lượng bộ nhớ lên gấp đôi, các mức giá của iPhone 7 không khác với iPhone 6s và 6 các năm trước khi vẫn 649 USD cho bản 32GB. Còn với iPhone 7 Plus, giá tăng thêm 20 USD so với 6 Plus và 6s Plus, khi thấp nhất từ 769 USD.